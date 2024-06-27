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總統辯論前夕 紐森抵喬州為拜登抬轎

編譯林思牧／綜合報導
在拜登與川普本屆大選的首次辯論之前，紐森州長忙著四處當拜登的競選活動代理人。（美聯社）
在拜登與川普本屆大選的首次辯論之前，紐森州長忙著四處當拜登的競選活動代理人。（美聯社）

拜登與川普本屆大選的首次辯論之前，紐森州長忙著四處當拜登的競選活動代理人。紐森把州情咨文從3月特別改到6月25日(周二)，被視為給拜登幫腔。州議會的共和黨人為此對紐森更加憤恨，認為紐森是蓄意藐視共和黨議員的存在。

南加州的KTLA電視台指出，紐約時報(New York Times)於25日(周二)報導，預期紐森州長會在26日出現在喬治亞州亞特蘭大，做拜登的競選活動代理人，並且會大力的反嗆任何批評拜登的人。政壇專家預期紐森會在2028年出馬競選總統。2024年的大選如果拜登得以連任，自然會給紐森很多順風之力，也難怪他會如此替拜登撐腰。

譬如在2月的一集NBC「會見新聞媒體」(Meet the Press)政治訪談節目上，有人認為拜登太老，應該退休了。紐森則回答說：「我在很近的距離看過拜登，也在很遠的距離看過拜登，我認為他之所以會這麼成功，正是因為他的年紀。」

本來加州州長一年一度發表的州情咨文，都是在3月於州議會上向州議員發表的。但紐森在今年3月沒有發表，卻特別在本月25日在社群媒體和YouTube上，發布了預先錄製的州情演說。但今年至少他還發布了州情咨文，去年他根本沒有發布，而是改到加州幾個地方做民情對話(townhall meeting)的方式代替。

加州的共和黨州議員本來就吃了紐森的很多虧，這次紐森根本不願意跟他們見面當面做州情咨文演說，明顯的就是不把共和黨議員放在眼裡，因此他們對紐森更加痛罵不絕。不過政壇專家表示，紐森有閱讀障礙(dyslexia)的先天問題，所以他盡量避免現場演說，對紐森而言字幕機(teleprompter)的幫助都不夠大。

共和黨州參議員達利(Brian Dahle)在社群媒體X上批評：「紐森在兩位準總統候選人辯論之前兩天，用預錄的州情咨文來給拜登撐腰，證明紐森是個孬種（coward）。」

紐森 拜登 共和黨

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