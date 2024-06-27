谷歌、臉書使用新聞須付費 參議會司委會通過

加州參議會司法委員會，通過一項要求谷歌和臉書付費使用媒體新聞的法案。 （取自谷歌網頁）

為幫助陷入困境的媒體業，加州 參議會司法委員會（Judiciary Committee）25日晚上以九比二的票數，通過了一項要求谷歌 和臉書 付費使用媒體新聞的兩黨法案。

聖荷西信使報（Mercury News）表示，這項法案如果獲得參議會批准，並簽署成為法律，谷歌和臉書就必須同意以基金方式，每年支付一次性使用費給新聞媒體，或是被迫進行調解或仲裁，協商該從其數位廣告收入中，拿出多少比例出來支付使用費。

提出「加州新聞業保護法」（California Journalism Preservation Act）的加州眾議員威克斯（Buffy Wicks）在25日舉行的聽證會上表示，新聞媒體正以驚人的速度縮小規模或關閉。她說，在新聞數位化、大型網路平台擁有大量使用者的環境下，媒體被迫讓其內容出現在這些平台上，但「幾乎沒有獲得任何報酬」。

又稱AB 886法案的「加州新聞業保護法」在2023年6月於眾議會獲得通過，支持者包括加州廣播協會（California Broadcasters Association）和灣區新聞集團（Bay Area News Group）所屬的加州新聞出版商協會（California News Publishers Association）。

加州新聞出版商協會律師巴索提（Brittney Barsotti）說：「這項法案對我們的行業和民主的未來非常重要。在社會上充斥著大量錯誤訊息和兩極化現象之際，高品質新聞的存在是必要的。」

信使報指出，反對這項法案的除了谷歌和臉書之外，還有加州美國公民自由聯盟（ACLU of California）、加州納稅人協會（California Taxpayers Association）、新領域基金會（Frontier Foundation）、加州商會（California Chamber of Commerce）和包括CalMatters在內的一些網路新聞機構。

為加州商會針對這項法案撰寫了一篇報導的退休新聞學教授查維斯（Jeff Jarvis），25日在聽證會上稱這項法案為「閱讀稅」（a tax on reading），擔心它只會讓國家媒體集團、擁有報業的避險基金和「極端主義和宣傳性媒體」受益，而且可能違憲。

由谷歌、臉書和其他大型科技公司支持的「進步商會」（Chamber of Progress）則舉出加拿大作為這項法案潛在影響的例子，稱在Meta停止在加拿大版臉書上提供媒體新聞連結後，加拿大許多出版商因此失去了流量，以小型出版商受到的影響最大。

不過，哥倫比亞大學和休士頓大學去年11月發表了一篇論文，估計出谷歌透過新聞媒體搜尋結果，每年可賺進210億元，Meta每年可賺進近40億元。