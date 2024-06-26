首季全美車禍死亡者減3.2% 加州反增5%

全國公路交通安全管理局NHTSA位於北德州福和市(Fort Worth)的總部。 (谷歌地圖)

全國公路交通安全管理局（NHTSA）剛公布的2024年第一季交通死亡人數指出，全國的死亡人數減少3.2%。但加州 卻逆勢上升大約5%，今年頭三個月加州有965人因車禍喪生。

舊金山紀事報報導，NHTSA的初步數據是在24日公布的。今年第一季全國因交通事故死亡的人數是8650人，少於2023年第一季的8935人。比起2023年的第一季，今年第一季車輛行駛里程多了0.6%，但死亡人數卻反而減少。NHTSA副局長舒曼(Sophie Shulman)指出，死亡率減少是好事。但任何車禍都應該盡力避免，所以可改善的空間很大。

2023年第一季加州有919人因車禍喪生，所以今年第一季比去年同期增加了大約5%。這顯然讓加州的交通安全官員臉上無光。加州交通安全辦公室(California Office of Traffic Safety)的一位發言人向紀事報提醒，NHTSA所發布的初步數據是預測的數字，還不是最終確定的數字。

發言人並指出，NHTSA幾個月前發布的2023年全年的數字指出，加州的車禍死亡人數比2022年少了9.4%，這是非常可喜的進展。交通安全專家指出，加州車禍死亡人數增加可以歸咎於幾個原因，包括因為開車時同時使用智慧型手機或資訊娛樂系統(infotainment systems)、加州較高的速限、吸毒或酗酒。

另外，人口增長和郊區發展讓交通量增加、駕駛狀況惡化也是促成因素。疫情 似乎也是原因之一，疫情後民眾駕車變得魯莽。氣候惡化、野火和暴雨 也讓道路變得比較危險。道路失修、行人與自行車騎士涉入車禍，也都是問題變得更嚴重的因素。

2020年疫情正盛的時候，交通死亡人數暴增，並且繼續增加到2021年上半年，加州的情況更為明顯。加州交通局Caltrans的數字指出，2021年加州有4475人因車禍死亡，比疫情之前2019年的3750人高出很多。