6月27日首場總統電視辯論 3大看點

美國總統拜登。（白宮官網）

2024美國總統大選首場電視辯論6月27登場。作為本次大選兩位總統候選人僅有的兩場電視辯論的首場，萬眾矚目。

兩位候選人在90分鐘的電視直播鏡頭前全面展現自己，長處與短板，觀眾一覽無餘，多年的電視辯論顯示，很多選民在觀看電視辯論後會對選擇方向做出進一步調整。

2位年齡最大候選人同台對陣

每位候選人都希望在電視辯論90分鐘展示自己的長處，但電視辯論不是照本宣科，即便事前演練也難以完美準備，完全避免疏漏，非常考驗候選人的應對能力。

前總統川普。（白宮官網）

本次總統辯論的兩位候選人，拜登 和川普 ，將是美國當代總統電視辯論史上兩位年齡最大的候選人：一位81歲，一位78歲。今年11月20日滿82歲的拜登最近幾次公開表現，比如白宮 大草坪上和七國峰會上的「意外鏡頭」，讓人擔心。川普則一向口無遮攔，精力旺盛，咄咄逼人。兩人都可能在辯論中出現戲劇性畫面，兩黨也因此各有擔憂，一個擔心玩不轉，一個擔心玩過火，兩種情況都可能導致競選災難性的後果。

坐著辯論、藥物檢查和禁插話

本次總統電視辯論有三大新鮮事：一是一方陣營要求讓雙方坐著辯論；二是一方陣營要求對候選人進行辯論前後藥物檢驗；三是主辦方不允許候選人表述時另一方插話。

在2024年1月國情咨文報告中，拜登展現出其上任三年多來最為優秀的演講，全程一個多小時精力旺盛。不過之後媒體披露，有專家指出，拜登在那次演講前使用了三種特別藥物，這也是共和黨陣營目前要求電視辯論主辦方對兩位候選人進行辯前和辯後藥物檢測的原因，以確保兩人都在沒有藥物幫助的情況下公平展現真正實力，杜絕欺騙觀眾和選民。

與此同時，拜登團隊則要求主辦方考慮到兩位候選人都年紀較大，打破常規，允許坐著辯論。不過目前這一要求遭到否決。川普和拜登目前同意站在舞台統一的平台上辯論。

預期兩位候選人辯論和表達方式不同，主辦單位此次也首次打破傳統，候選人在未輪到發言時，其麥克風將被處於靜音狀態，避免候選人在回答問題和陳述政見時對手隨時插入問話干擾。

根據目前媒體對雙方備戰的各種報導，川普預期會聚焦在事務和政策上發揮，包括邊防政策及其後續影響、經濟、通膨、公共安全等議題上發起進攻；拜登則預期盡量避免與對方直接交鋒，而聚焦在川普的人品上，比如「白宮的專制者」、「當代希特勒」等敏感詞，都可能出現在辯論中。

CNN主持人立場 令人關注

CNN此次主辦的90分鐘辯論將沒有現場觀眾，也不會插播廣告，只在CNN上播出。主持人為資深政治記者Jake Tapper和Dana Bash。右媒披露，Tapper不止一次在公開場合稱川普為「現代的希特勒」；CNN的一名員工則在社群媒體上表示，有一次Tapper經過播音間時，正遇到播放川普的演說，他大叫「把電視關掉，我不想看到那個人」。不過CNN表示，他們選中的兩位主持人，都是資深記者，經驗豐富。