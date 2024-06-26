一分鐘看加州／市區屋貴超級通勤族多 加州1小鎮占比全美第一

最新研究顯示，隨著房價不斷升溫，愈來愈多人搬到南加州周圍近郊居住，以致超級通勤者人數愈來愈多。（ABC 7電視台畫面）

SFGATE報導，全美超級通勤者（supercommuters，即上班通勤時間超過90分鐘者）比例不斷上升，但加州 上升速度可能最快。隨著房價不斷升溫，愈來愈多居民搬到洛杉磯等大城市周圍邊遠地區尋求便宜住房。Apartment List一項最新分析發現，洛縣棕櫚谷（Palmdale）超級通勤者比例16.9%占全美第一。

這項分析主要根據全美人口普查（U.S. Census）數據進行研究，發現至2022年，南加州超級通勤者數量超過30萬人，超過全美其他地區。除棕櫚谷外，內陸地區聖伯納汀諾縣（San Bernardino）兩個中型城鎮，赫斯普里亞（Hesperia）和蘋果谷（Apple Valley）也名列前茅，超級通勤者分別為14.6%（排名第三）和13.2%（排名第五）。

以人口激增聞名的聖伯納汀諾縣勝利谷（Victorville）也名列前十，有11.8%居民屬於超級通勤者。其他如河濱縣（Riverside）埃爾西諾湖（Lake Elsinore）、梅海特（Hemet）、坦密庫拉（Temecula）與洛縣蘭卡斯特（Lancaster）等圍繞在洛杉磯地鐵（L.A. metro）城鎮超級通勤者數量也進入前20名。

事實上，加州許多城鎮超級通勤居民比例是全國平均（2.7%）的兩倍多。舊金山灣區 （Bay Area）排名略高於此平均，有3%超級通勤者，但周邊許多縣超級通勤者比例高得多，也就是從灣區九個縣之外，每日駕車前往舊金山都會區上班者相當高。包括雷克（Lake，10%）、聖荷昆（San Joaquin，10%）和史丹斯勞（Stanislaus，8%）等縣。

南加大 和其他研究人員在2023年一項研究也發現，超級通勤者在加州各地都呈現上升趨勢，尤其是中央山谷（Central Valley）、默賽德（Merced）、蘇拉諾（Solano）、史丹斯勞縣（Stanislaus）、艾爾度拉多（El Dorado）和聖荷昆等縣。隨著工作多集中在沿海大都市，高收入者為尋找更大住房而搬到內陸近郊地區，此一增長趨勢可能會持續。

然超級通勤者的數量仍低於歷史平均。根據Apartment List先前針對人口普查數據的研究顯示，灣區超級通勤者人數在2005年至2016年增加112.7%。