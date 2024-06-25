低收戶買電動車 加州政府最高補助1.4萬

加州空氣資源廳CARB的最終目標是零排放 (ca.gov網頁)

為了提升空氣品質，加州 政府祭出新的鼓勵措施，吸引低收入 戶購買或租賃電動車 EV(Electric Vehicles)，合格的消費者最多可以得到1萬4000元的補助。

州政府頒布了一項稱為「潔淨行駛輔助DCAP」(Driving Clean Assistance Program)的新計畫，加州空氣資源廳CARB(California Air Resources Board)依據該計畫宣布獎勵措施。該計畫可以用在純電池電動車(pure battery electric vehicles)、可插電油電混和車(plug-in hybrid electric vehicles)以及氫燃料電池電動車(hydrogen fuel-cell electric vehicles)。

要獲得這款補助，收入不可超過聯邦貧困水平的三倍，這代表一個四口之家，年收入不可超過9萬3600元。聯邦貧困水平的數字，是每年調整的。另一個條件是，購買或租賃者從來沒有使用過加州空氣資源廳所給的其他鼓勵措施。

低收入戶擁有「弱勢社區DAC」(Disadvantaged Community)身分者，在本計畫下購買或租賃新的或二手的電動車，可得到7500元的補助。如果購買人放棄原有的舊車，補助就從7500元升高到1萬2000元。沒有弱勢社區身分者，如果購買或租賃一輛新的或二手的電動車，並且放棄原本的舊車，最多可以得到1萬元的補助。

另外，購買者或租賃者可以從DCAP得到一張價值2000元的充電卡(charging card)。如果消費者裝設在家充電基層設備(home charging infrastructure)，政府支付其中的2000元費用。此外，如果消費者需要貸款，DCAP提供低利貸款，年利率最高到8%為止。

在鼓勵潔淨車輛(clean vehicles)方面，加州是全美國最先進的州之一。根據加州空氣資源廳的數據，在全國潔淨車輛的銷量上，加州佔了34%。2024年的第一季，在加州售出的潔淨車輛共有10萬2507部，占所有售出車輛42萬9225部的23.9%。潔淨車輛中有8萬5975部是純電池電動車，1萬6335部是可插電油電混和車，197部是氫燃料電池電動車。