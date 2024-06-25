我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

熱浪席捲全美 華盛頓林肯蠟像慘遭高溫「斬首」

台灣駐美代表爆採購爭議 資深外交官：俞大㵢應該不是特例

低收戶買電動車 加州政府最高補助1.4萬

編譯林思牧／綜合報導
加州空氣資源廳CARB的最終目標是零排放 (ca.gov網頁)
加州空氣資源廳CARB的最終目標是零排放 (ca.gov網頁)

為了提升空氣品質，加州政府祭出新的鼓勵措施，吸引低收入戶購買或租賃電動車EV(Electric Vehicles)，合格的消費者最多可以得到1萬4000元的補助。

州政府頒布了一項稱為「潔淨行駛輔助DCAP」(Driving Clean Assistance Program)的新計畫，加州空氣資源廳CARB(California Air Resources Board)依據該計畫宣布獎勵措施。該計畫可以用在純電池電動車(pure battery electric vehicles)、可插電油電混和車(plug-in hybrid electric vehicles)以及氫燃料電池電動車(hydrogen fuel-cell electric vehicles)。

要獲得這款補助，收入不可超過聯邦貧困水平的三倍，這代表一個四口之家，年收入不可超過9萬3600元。聯邦貧困水平的數字，是每年調整的。另一個條件是，購買或租賃者從來沒有使用過加州空氣資源廳所給的其他鼓勵措施。

低收入戶擁有「弱勢社區DAC」(Disadvantaged Community)身分者，在本計畫下購買或租賃新的或二手的電動車，可得到7500元的補助。如果購買人放棄原有的舊車，補助就從7500元升高到1萬2000元。沒有弱勢社區身分者，如果購買或租賃一輛新的或二手的電動車，並且放棄原本的舊車，最多可以得到1萬元的補助。

另外，購買者或租賃者可以從DCAP得到一張價值2000元的充電卡(charging card)。如果消費者裝設在家充電基層設備(home charging infrastructure)，政府支付其中的2000元費用。此外，如果消費者需要貸款，DCAP提供低利貸款，年利率最高到8%為止。

在鼓勵潔淨車輛(clean vehicles)方面，加州是全美國最先進的州之一。根據加州空氣資源廳的數據，在全國潔淨車輛的銷量上，加州佔了34%。2024年的第一季，在加州售出的潔淨車輛共有10萬2507部，占所有售出車輛42萬9225部的23.9%。潔淨車輛中有8萬5975部是純電池電動車，1萬6335部是可插電油電混和車，197部是氫燃料電池電動車。

加州 電動車 低收入

上一則

加州醫護最低工資法 恐延到10月生效

下一則

辭頂尖工作邀請…黃信元返校深耕研究領域

延伸閱讀

公共衛生廳：加州出現全美首例罕見性傳染病

公共衛生廳：加州出現全美首例罕見性傳染病
職缺2年內減42% 加州跌幅全美第2

職缺2年內減42% 加州跌幅全美第2
加州稅負重 酒類30多年來卻偏低

加州稅負重 酒類30多年來卻偏低
攜兒入學被洗劫 佛州一家子逃離加州

攜兒入學被洗劫 佛州一家子逃離加州
北京官媒呼籲歐盟 取消針對中國電動汽車加徵臨時關稅

北京官媒呼籲歐盟 取消針對中國電動汽車加徵臨時關稅
送兒入學租車遭砸搶…佛州一家嚇壞逃離加州

送兒入學租車遭砸搶…佛州一家嚇壞逃離加州

熱門新聞

德梅洛(Marcia DeMello)在拉金塔市的陽光園租了一棟有三間臥室的新屋。（攝影:Gina Ferazzi／洛杉磯時報）

美國夢變了 只租屋不買房受青睞

2024-06-20 00:50
犯罪集團向C女士提供的「中方文件」。（C女士提供）

七旬華女博士被詐 痛失340萬還欠債

2024-06-17 02:20
台灣知名餐廳鼎泰豐在迪士尼城園區（Downtown Disney）分店近日即將開業。（讀者提供）

鼎泰豐迪士尼分店即將開業 推出限量版T恤、帽子、運動衫

2024-06-22 02:16
美國護照。(美聯社)

華二代返中 持美國護照被要求辦旅行證

2024-06-22 02:20
佛羅里達州大學新生克羅斯曼23日準備搬入加州林肯大學宿舍時，家人租來的日產車子遭砸搶，損失數千元。（FOX News畫面）

入學首日即被偷到精光 佛州一家子嚇到棄學逃離加州

2024-06-23 19:48
持有美國護照的聖地牙哥謝家兩姊妹今年暑假將以旅行證前往中國旅行。（圖／謝先生提供）

三種情況 華二代赴華須申請旅行證

2024-06-22 02:19

超人氣

更多 >
習近平「國師」預言世界大戰恐爆發：美國正將戰爭引向亞太

習近平「國師」預言世界大戰恐爆發：美國正將戰爭引向亞太
全美大學就讀費用排名出爐 這間最貴 4年要50萬美金

全美大學就讀費用排名出爐 這間最貴 4年要50萬美金
南韓鋰電池工廠大火 罹難中國人增至19名

南韓鋰電池工廠大火 罹難中國人增至19名
公共衛生廳：加州出現全美首例罕見性傳染病

公共衛生廳：加州出現全美首例罕見性傳染病
「黃景瑜前妻」強勢出道… 第一次拍片就提名影后 網：演技不輸前夫

「黃景瑜前妻」強勢出道… 第一次拍片就提名影后 網：演技不輸前夫