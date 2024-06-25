加州醫護最低工資法 恐延到10月生效

民主黨人同意推遲醫護人員加薪計畫，幫助平衡加州預算。（ABC 7）

ABC 7電視台報導，加州 州長紐森 （Gavin Newsom）與立法者日前達成一項協議，民主黨人同意延遲提高約42萬6000名醫療保健工作者最低工資，以協助平衡加州預算 。這項協議是加州企圖彌補高達468億元預算缺口計畫的一部分，這個美國人口最多的州，第二年出現數十億元赤字。

加州醫護人員和醫院職工原定於7月1日加薪，未來十年內逐步將工資提高至每小時25元。若近期得到加州立法機關批准，他們或可於10月15日加薪，但前提是加州7月至9月收入，要比加州官員預估的高出3%，若未能達到此目標，將最晚推遲至明年1月1日。

代表醫護人員的服務雇員國際工會-聯合醫療工作者西部組織（Service Employees International Union-United Healthcare Workers West）主席雷根（Dave Regan）表示，醫護人員對今夏加薪無望感到失望。「但我們也讚揚加州領導人，在我們今年大聲疾呼時聽取我們意見，堅持認為儘管存在歷史性預算危機，但加州患者護理和醫療保險勞力危機需得到解決」他說。

目前加州大部分勞工最低工資為每小時16元，為全國最高。加州大多數速食業員工最低工資也自4月1日起漲至每小時20元，引發一連串連鎖反應。然由於加州預算赤字龐大，提高醫護人員薪資變得更加棘手。紐森政府先前表示，提高醫護人員最低工資將使加州損失20億元，若推遲至明年1月，將花費6億元普通經費，這一數字逐年上漲，直到大多數醫護人員最低工資達每小時25元。

好消息是，加州收入僅管過去兩年下降，但近期似有反彈。此預算協議將批准自7月1日開始的下一個財年2979億元支出。目前紐森和立法者已同意刪減160億元，包括幫助中產階級家庭支付大學費用的1億1000萬元，及對各種可負擔住房計畫削減11億元等。紐森和立法人員也同意放棄部分先前提出的預算削減計畫，如停止支付一些低收入殘疾移民的醫療照護費用等。

立法者還同意向太平洋瓦電（Pacific Gas & Electric）提供4億元貸款，幫助延長加州唯一核電廠壽命，但一些立法者擔心政府恐無法收回這些貸款而反對。立法者可能會於近期對預算進行投票，沒有足夠席次影響立法的共和黨人不滿稱「他們被排除在談判之外。」