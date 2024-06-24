好市多3款充電寶 過熱起火被召回

好市多獨家販售三款行動電源，因過熱風險召回。（myCharge網頁）

福斯電視台FOX 11報導，美國消費者產品安全委員會（US Consumer Product Safety Commission）日前宣布召回好市多 （Costco ）獨家銷售的三款行動電源，因這些充電器出現過熱情況，已引發兩起房屋火災。

委員會表示，被召回的產品為「myCharge POWER HUB All-In-One 10,000mAh」行動電源，型號分別為AO10FK-A、AO10FK-B和 AO10FK-C。產品外觀為黑色，有兩條連接式充電線，及用於充電的可伸縮插頭。行動電源正面印有myCharge字樣，型號印在背面。

新聞稿指出，本次召回約56萬7000個行動電源，產品代碼以21或22結尾，「或以23結尾的以下四個代碼之一：0123、0923、1523或1723。」

委員會指出，他們收到120份有關此款行動電源過熱的報告，有火災和燒傷風險。myCharge收到五份事故報告，包括兩份住宅火災報告，造成16萬5000元財產損失。好市多收到115起myCharge退貨，退貨原因包括「融化、膨脹、冒煙、起火、燃燒、爆炸或火花等。」所幸所有事故並未造成人員傷亡。