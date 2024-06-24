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紐森槓檢察官協會 反47號提案公投增變數

編譯胡立宗／綜合報導
CBS News取得的電郵紀錄，由下而上可以看到紐森幕僚長威廉森先是說，「既然你們立場如此，那確實沒啥好談的」，接著又發信指責「約了開會卻取消，難怪沒有人要跟你們合作」。（取自CBS News報導）
CBS News取得的電郵紀錄，由下而上可以看到紐森幕僚長威廉森先是說，「既然你們立場如此，那確實沒啥好談的」，接著又發信指責「約了開會卻取消，難怪沒有人要跟你們合作」。（取自CBS News報導）

加州選民2014年通過的47號提案，提高毒品、竊盜案件的重罪門檻至950元。經過多年爭議，反提案團體終於在2024年蒐集足夠連署，將「遊民、吸毒與盜竊減少法案」（Homelessness, Drug Addiction, and Theft Reduction Act）列入11月的選票，恢復以重罪嚇阻犯罪的防線。

不過，長期支持47號提案的州長紐森據稱號召民主黨籍議員，試圖在議會通過牽制對案，即俗稱的毒藥條款（poison pill），一旦公投過關，14項公共安全法案便會失效。

然而，在多位重量級民主黨籍議員撤簽後，對案是否能送出議會已有疑問。值此同時，州長與反制法案的支持方又發生意見不和，又為年底的公投提案增加變數。

CBS News獨家取得的雙方電郵紀錄顯示，州長方面要求，反對47號提案的「加州地區檢察官協會」（California District Attorneys Association，簡稱CDAA）撤銷年底的公投，延後到至少2026年，否則就不願意再跟CDAA對話。

然而，「減少法案」雖然由共和黨人掛名，但背後卻是受害者協會、商業團體與包括前任檢察官在內的多方勢力，更有Walmart與Target等大額捐款者。 因此，雙方溝通中斷，等於11月直接對決看票數。

電郵紀錄顯示，對於州長辦公室要求繼續對話，檢察官協會執行長托頓（Greg Totten）先是同意，但表明CDAA的堅持。紐森幕僚長威廉森（Dana Williamson）接著回覆「可以」，但稱「最好把2026年再公投拿上檯面討論」。不過托頓卻回「2024年必須公投」，只有州府同意這點，雙方會面才有意義。

威廉森在此翻臉，稱「如果這就是你們的底線，那真的沒啥好談的了」，而且她很好奇檢察官協會要怎麼贏（通過公投），因為她覺得「你們十年都搞不定」。但在托頓乾脆已讀不回時，威廉森又發信開罵，稱CDAA「約好要談，然後不回話，難怪沒有人要跟你們合作」。公開的紀錄到此為止，雙方後續還有沒有對話不得而知。

州長辦公室與檢察官協會對CBS的約訪都未接受，但都給了聲明。檢察官協會表示，他們的目標只有一個，即修正47號提案的漏洞，但「不幸的是，州府更看重政治，而不是公共安全」。州長辦公室則是，他們一直與政治立場不同的各方對話，但卻是CDAA要求會談又取消，顯然他們的決定並非組成各方的共同看法」。

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