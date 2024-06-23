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房屋保費飆漲 屋主壓力暴增

編譯廖宜怡／綜合報導
加州房屋保費高漲，許多屋主原來要用來交貸款的大部分資金現在都拿去交保費。（取自Pexels）
加州房屋保費高漲，許多屋主原來要用來交貸款的大部分資金現在都拿去交保費。（取自Pexels）

加州的超高房價和上市房屋稀少，使其成為美國最令人害怕的房地產市場之一。如今再加上高野火風險導致難以獲得房屋保險，現況更是雪上加霜。

彭博社（Bloomberg）表示，現在的加州房屋買家在房子過戶前承受了巨大的搜尋保險壓力，不但過程複雜，還要面對天價保費的衝擊。而房屋貸款業者的服務模式也因此被迫做出調整，必須協助客戶獲得保險，以免貸款不被批准。

美國規模最大房貸公司之一Guaranteed Rate資深副總裁費爾斯曼（Julee Felsman）說：「在一年半之前，我們的工作和保險一點都沾不上邊。但現在，保險對貸款人產生了巨大的影響，因為他們必須有保險才能獲得貸款。」

彭博社稱，這是因為房屋保費飆漲的緣故。根據Guaranteed Rate的報告，全美房屋保費比五年前大增55%，使屋主原來要用來交貸款的大部分資金，現在都拿去交保費。

這個問題在加州尤其嚴重，因為產物保險公司以加州野火風險太高、州政府又限制調漲費率為由，紛紛退出加州市場，或不續簽加州保單。

最近從德州搬到舊金山灣區的庫克（Fletcher Cook）表示，他和妻子找到心儀的房屋後立即開始尋找保險，聯絡了30多名保險經紀人要求報價，其中一名經紀人提供他部分保險，但要加保加州的FAIR計畫（只承保火險），每年保費加起來是令人咋舌的3萬5000元，這讓他陷入了恐慌。

庫克最終找到了一個每年保費為1萬元的保險，但未來保費有可能調漲。47歲的庫克說：「我如果不給出這吃人的保費，我就會失去這棟房子和貸款申請。」

鑑於房屋買家獲得保險變得愈來愈困難，一些貸款業者正在增加人手幫助客戶完成整個購屋流程。Nation One Mortgage Corp.部門主管小克里斯森佐（Phil Crescenzo Jr.）說：「由於貸款量被大幅壓縮，任何失敗的房屋交易或貸款，都會被放大。」

在找不到可接受的保單的情況下，貸款公司會要求屋主購買強制保險（force-placed insurance），以免自己承受損失，但保費通常會非常貴。在這種情況下，貸款公司最大的憂慮是客戶的貸款還款能力。儘管貸方在借方失業時會提供一些幫助，但對於那些因為必須支付高額保費的屋主來說，他們幾乎沒有任何喘息的機會。

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