變種病毒FLiRT加劇 重複感染大增

新冠變種病毒FLiRT加劇加州夏季疫情，加州重複感染人數明顯增加。（取自Pexels）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，隨著新冠變種病毒FLiRT的傳播使夏季疫情加劇，加州 重複感染新冠的人數明顯增加。

舊金山加大傳染病學家陳子平（Peter Chin-Hong）指出，在Omicron變異株發展出一種可預測模式，每六個月病例會激增一次，並不斷變異以逃避先前疫苗 或感染提供的免疫力的情況下，人們重複感染已變得愈來愈普遍。

陳子平說：「在夏季感染新冠現在已經像時鐘指針一樣，不斷重來，重複感染也是一樣。」他強調，這是因為人們先前透過接種疫苗或接觸感染獲得的免疫力，會隨著時間減弱。

陳子平表示，免疫能力高低會隨著人們過去接觸病毒的情況、疫苗接種史和潛在健康狀況有所不同，較容易再度感染的是中年人，而年滿65歲、免疫功能低下和有疾病的人若感染，出現重症的機率最高。

陳子平說：「罹患長新冠（long COVID）的風險，會隨著重複感染的累積而增加，因為免疫系統反應出錯的機率會變大。」

紀事報指出，上周，加州因為感染新冠前往急診室求診的人數比一周前增加8.5%，同時，檢測 陽性率上升了6.4%，是5月初時的三倍。儘管現在很少有人接受實驗室檢測，但這類檢測結果的趨勢仍是社區病毒傳播程度的重要指標。

根據加州衛生廳的最新數據，因為感染新冠死亡的人數現在占加州每周死亡人數的1.3%，是5月中旬0.4%的三倍以上。

美國疾病防制中心（CDC）的最新數據顯示，感染FLiRT變異株的人數已占美國新冠確診總人數一半以上。這項轉變使美國食品藥物管理局（FDA）建議改變秋季新冠疫苗的配方，應以KP.2系的病毒為主，而非一周前的以JN.1為主。

紀事報表示，儘管大部分重複感染病例的病情並不嚴重，但仍有人出現重症住院，並帶來如血栓或長新冠等嚴重後果。證據顯示，多次重複感染會提高出現短期和長期健康問題的機率，包括心臟、肺部和大腦等問題。此外，即使這次感染新冠的病情輕微，並不能保證下次重複感染也同樣輕微。