法廊快報／休假警察可以跨區開罰單

正在開罰單的員警。（取自L-Tron網站）

詢問疑難雜症的Quora上曾經出現過這樣的問題：不在自己轄區的警察，能不能開超速罰單？至少在加州 是可以的，而且不當班的警察依然是警察，所以穿便服攔車開單的人，不一定就是假警察。

不過，真實生活中這樣的案例畢竟是少之又少，除非正好碰到休假還帶著罰單本或開單機出門的警察。最多的情況是，在兩縣邊界附近被捉到超速，警察跟著越了界，然後攔下開單，或者是在高速公路上遇上加州公路巡警，因為超速違規而被攔下。

曾經在華盛頓與德州 都發生過的案例是，被開了罰單的人很不爽，東翻西查後發現開單的員警，轄區不包括開單地點，因此上法院要求取消罰單，但是一路打上高等法院，最後還是被駁回，因為除非跨州執法，該州的警察在州界內都能執法。

執法權這點也不分有沒有穿制服，或是有沒有當班，加州的警察不論有沒有穿制服、是不是上班，看到違法事件就可以表明身分然後介入調處。當然，不一定每個警察都這麼「執著」，休假看到交通違規也要開單，不過就像Quora上的答覆者所說的，有人24小時都能保護你也不是壞事。

但是加州有些警察就是只能在轄區內執法的。加州「執法人員標準暨培訓委員會」（Commission on Peace Officer Standards and Training）給橙縣紀事報的答覆就指出，政府機關的調查幹員、社區大學與學區 警察、鐵路警察等等，就真的只能在特定事項或特定區域內執法，包括開罰單在內。