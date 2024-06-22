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紐森調停勞資雙方 修改勞工法避免11月公投

編譯胡立宗／綜合報導
商界訴求之一就是加州PAGA法規，過於偏袒勞方，主張廢除，並列入11月公投。不過，州長紐森出面調停，允諾修法調整。 （取自加州商會網站）
商界訴求之一就是加州PAGA法規，過於偏袒勞方，主張廢除，並列入11月公投。不過，州長紐森出面調停，允諾修法調整。 （取自加州商會網站）

加州2004年實施「私權代理法」（Private Attorneys General Act，簡稱PAGA）後，員工得以因自己或他人受到雇主不當對待而提起民事訴訟，據稱加州企業自2013年至今已賠償100億元，以2018年Walmart判賠6500萬元、2023年Google以2700萬元和解為其顯例。

企業界雖然早就不爽了，但直到2024年才湊夠聯署人數，將推翻PAGA的公投列入11月大選選票。在此一威脅下，州長紐森出面調停，18日宣布已與勞資領袖達成共識，在議會修法完成後，撤銷年底的公投提案。

紐森表示，州府已與勞方、資方談妥，會對現行勞工訴訟體制做出對應修改，既能提供勞工足夠保障，又能提供誘因給企業，既改善工作環境又減少訴訟。

資方代表「加州商會」（California Chamber of Commerce）表示，歡迎兩全其美的糾紛解決方案。勞方代表「加州勞工聯盟」（California Labor Federation）也樂見勞權重要工具PAGA能夠繼續維持，並使企業更願意遵守勞動法規。

紐約時報報導，反對PAGA的團體之一曾在2024年2月時公布一份統計數據，顯示2013年以來，企業已經因為「糾察訴訟」（shakedown lawsuit）損失了100億元，且單是2022年就有3000件訴訟進入調解程序，為2016年的十倍。特殊的個案如前述的Walmart與Google。

加州商會整理的修法重點包括：增加勞工獲賠金額由25%至35%，但不能再替他人提告，追溯期由不設限改為一年；資方如能證明確有積極保障勞權，賠償金額不得超過求償金額的15%，收到PAGA通知前已改正者限額30%，如果只是短期且未損傷勞工家計可減少賠償。另外，各方也同意，加強勞權補救措施，與州府的執法力道。

加州 勞工 紐森

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