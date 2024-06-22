靠社媒獲選舉消息 8成選民懷疑可信度

40%的加州選民會看平面媒體得知選舉消息，但年紀輕的人更喜歡用搜尋引擎與社交平台。（美聯社）

11月美國大選將至，選民到底如何得知選舉消息？柏克萊加大政府研究所的最新民調 發現，整體來說，58%的選民會看政府選舉公報，40%會看平面媒體，38%會用Google等搜尋引擎，32%會看社群平台。

但是，年齡大小出現明顯差異：年長者更依賴公報或傳統媒體，年輕人則傾向搜尋、看社交媒體，或是與親友討論。其中，18歲至29歲的人有44%透過社媒得知選舉動態，41%為YouTube、37%為TikTok ；但50歲至64歲的人只有15%會藉Instagram，65歲以上更只有6%。

這項民調的受訪者為5095人，慣用語言包括英文、西語、中文、越南語與韓語。非常依賴社群平台的人，又以有色人種、移民與不諳英文為大宗。聯邦準備封殺的TikTok上，這種現象特別明顯，黑人使用率達58%、拉美裔為51%。

然而，靠YouTube、臉書、Instagram、X平台、TikTok獲知選舉消息的人之間，卻又有高達60%認為，錯誤消息是個大問題，22%的認為是小問題。專家Jonathan Mehta Stein認為，加州 選民已經處於錯誤資訊的惡性循環中，因為八成的人明知社交媒體不可靠，卻又得靠它們才能得知選舉動態。

Media Democracy Fund的Jacquelyn Mason與Josh Stearns也認為，在地媒體、族群媒體與線上平台越來越輕忽政治新聞，也導致民眾的可靠消息來源萎縮，只好在錯誤消息（misinformation）與虛構消息（disinformation）充斥的社群平台間找線索。

最後，政府研究所民調主持人Mark DiCamillo表示，加州選民在TikTok未來的問題上嚴重分歧，不用TikTok的人有 57%支持封禁，但用戶只有23%支持。非用戶反對的最大原因是，中國政府會利用TikTok導引民眾思想，還可能取得大量個人資料，這些也是聯邦政府的主張。