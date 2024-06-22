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獸醫護理成本上升 加州10萬隻寵物將失去保險

編譯組╱綜合報導
保險公司Nationwide 計劃削減寵物保險業務，大約 10 萬隻寵物將失去它們的保險。（電視新聞截圖）
保險公司Nationwide 計劃削減寵物保險業務，大約 10 萬隻寵物將失去它們的保險。（電視新聞截圖）

據「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，如今不僅房主為購買保險傷透腦筋，保險公司Nationwide更計畫削減寵物保險業務，大約10萬隻可愛的寵物將失去牠們的保險。

Nationwide在一份聲明中稱，做出這一決定的原因，是通貨膨脹導致獸醫護理成本上升。根據美國勞工統計局（Bureau of Labor Statistics）的數據，在過去一年中，全國獸醫護理的消費價格指數上漲了9.6%。

據該公司稱，準備在今年春季至2025年夏季期間，向受影響的投保人發出不再續保的信函。

Nationwide的發言人沒有回答加州有多少毛茸茸的朋友將失去保險。根據提交給加州保險廳（California Department of Insurance）的數據，2023年，Nationwide在加州的寵物保險保單數量略低於10萬4000份。

根據北美寵物健康保險協會（North American Pet Health Insurance Association，或NAPHIA）的數據，加州在寵物保險方面處於領先地位，2023年該州約有18.3%的寵物投保。在過去五年中，全美寵物保險數量持續增長。該協會的數據顯示，2023年有超過560萬隻寵物投保，比前一年增長了17%。

按照這一比例計算，Nationwide的未續保寵物約占全國投保寵物的1.7%。

不過，一些獸醫從業者並不認為Nationwide的新政策會對舊金山的寵物主人產生多大影響。舊金山寵物醫院（SF Vet Hospital）的業務經理迪安達-格雷（Mykel Deanda-Grey）說，根據他的經驗，舊金山的寵物家長通常會選擇其他公司，這些公司提供的保險範圍比 Nationwide更廣。

過去幾年，寵物保險的保費也在上漲。根據NAPHIA的數據，2019年至2023年期間，貓的意外和疾病保險費用上漲了4.8%，狗的保費上漲了13.6%。

Nationwide公司沒有回答有關保單如何被挑出來不予續保的問題。Nationwide在聲明中寫道，這些決定不是根據寵物的年齡、品種或之前的索賠歷史做出的。

「我們對許多寵物家庭的失望感同身受，並將在他們當前的保單期滿之前繼續為其提供保護。我們的費率將繼續保持公平，並根據計畫、寵物和品種適當定價。」該公司寫道，「我們現在做出這些艱難的決定，是為了將來能繼續為更多的寵物提供服務。」

寵物 保險 加州

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