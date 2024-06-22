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帶狗入境美國 新規8月1日生效

編譯組／綜合報導
帶狗入境美國新規8月1日生效。(取自Pexels)
帶狗入境美國新規8月1日生效。(取自Pexels)

美國海關和邊境保護局（CBP）上周宣布，根據聯邦疾病控制與預防中心（CDC）宣布的規則，將狗狗帶回美國時，民眾要遵守一套將於8月1日生效的新規定。

新規定的主要重點有四、1. 抵達時看起來健康；2.至少六個月大；3.植入晶片；4.隨附CDC狗隻進口表格的線上提交收據。 

港口主管Donovan Delude指出，美國在2007年消除了狗隻攜帶的狂犬病病毒變種，現在正與CDC合作，努力防止其重新引入。根據CDC的研究，目前全球超過100個國家無法控制其狗隻狂犬病，這是為什麼進口狗狗存在的風險，因此CBP建議旅客，了解將狗狗帶入美國的相關信息，並在出發前獲得所有必要的文件。

狂犬病是一種由狂犬病病毒引起的致命性傳染病，主要影響中樞神經系統，狂犬病病毒通常通過被感染動物的咬傷、抓傷或舔傷傳播給人類。這種病毒可以感染多種哺乳動物，包括狗、貓、蝙蝠和浣熊等。因此，狂犬病也屬於重大公共健康問題，特別是在狂犬病控制不力的地區，每年有數萬人因狂犬病而死亡，其中大部分在亞洲和非洲。

CBP指出，要讓狗狗能夠進入美國，狗狗必須看起來健康，至少六個月大，並且具有符合國際標準組織（ISO）標準的晶片。CDC要求在狗狗接種狂犬病疫苗之前植入晶片，並且必須在所有表格上提供晶片號碼。

此外，帶狗入境者必須在狗狗過邊境之前，在線上填寫CDC的狗狗進口表格。CDC要求民眾，在旅行前二到十天內填寫該表格；如果忘記，也可在邊境提交，只要現場有網路連線。這項表格將於7月15日上線。

對於狂犬病疫苗，假設狗狗在過去六個月內沒有去過狂犬病高風險國家，只需要提供由獸醫開具、美國發行的狂犬病疫苗證書，或美國農業部（USDA）認可的出口健康證書。在過渡期內，即在2025年7月31日之前，一些USDA認可的出口健康證書將被接受。

如果狗狗在過去六個月內去過狂犬病高風險國家，則需要提供美國發行的狂犬病疫苗證書。高風險國家的完整列表，可在CDC網站上查閱。

在新規定於8月1日生效前，如果狗狗在旅行前六個月內沒有去過高風險國家，仍可以在狗狗看起來健康、且提供書面或口頭聲明證明其未在此期間去過高風險國家的情況下帶入美國。

帶狗入境美國新規8月1日生效。(取自Pexels)
帶狗入境美國新規8月1日生效。(取自Pexels)

CDC 晶片 疫苗

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