加州彩券線上代購不合法 中獎也不能領

一家線上代購業者的宣傳。（取自thelotter.com）

加州 彩券局（California Lottery）近日發函給2萬3000多家彩券商，呼籲不要與線上代購合作，就算中了獎也不會發給獎金，還可能喪失販賣資格。彩券買家也要注意，線上代購的彩券不合領獎資格，在正當店家也無法兌獎。

在2024年6月發函提醒券商之前，彩券局2023年12月已經發過公告，勸導玩家不要購買掮客、代買，或線上交易的彩券，一旦被發現中獎彩券來自這些管道，得獎資格將被取消，一毛錢都拿不到。

這次針對券商的勸導則是要求他們不要與線上代購業者合作，因為加州並未開放線上代購，明知買家是代購業者、雇員、仲介或分銷，還將彩券分售者，最重可能喪失經銷資格。

彩券局發言人Carolyn Becker強調，希望經銷商都能確保購買者買得安心，避免與第三方集團有任何金錢往來，並涉及不法業務。此外，各家券商也不得兌現透過不法管道購買的彩券，而且就算中獎了，也不會得到銷售獎金，因為購買者並不符合領獎資格。