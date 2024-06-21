我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

藉租屋歧視 華人房東挨告 保險經紀提醒：勿輕易拒絕有心人士提問

不只擾台 中國萬噸級驅逐艦遭目擊現身菲律賓海岸

加州彩券線上代購不合法 中獎也不能領

編譯胡立宗／綜合報導
一家線上代購業者的宣傳。（取自thelotter.com）
一家線上代購業者的宣傳。（取自thelotter.com）

加州彩券局（California Lottery）近日發函給2萬3000多家彩券商，呼籲不要與線上代購合作，就算中了獎也不會發給獎金，還可能喪失販賣資格。彩券買家也要注意，線上代購的彩券不合領獎資格，在正當店家也無法兌獎。

在2024年6月發函提醒券商之前，彩券局2023年12月已經發過公告，勸導玩家不要購買掮客、代買，或線上交易的彩券，一旦被發現中獎彩券來自這些管道，得獎資格將被取消，一毛錢都拿不到。

這次針對券商的勸導則是要求他們不要與線上代購業者合作，因為加州並未開放線上代購，明知買家是代購業者、雇員、仲介或分銷，還將彩券分售者，最重可能喪失經銷資格。

彩券局發言人Carolyn Becker強調，希望經銷商都能確保購買者買得安心，避免與第三方集團有任何金錢往來，並涉及不法業務。此外，各家券商也不得兌現透過不法管道購買的彩券，而且就算中獎了，也不會得到銷售獎金，因為購買者並不符合領獎資格。

樂透線上代購（online courier）近年越來越流行，許多網站與App都宣稱，代購後就會掃描實體彩券，方便購買者存底。但不肖業者可能一券多賣，或是不當抽成，看來省事的代購，其實暗藏風險。

加州彩券局的標示。（取自加州彩券局網站）
加州彩券局的標示。（取自加州彩券局網站）

加州 App

上一則

挺川還是投拜？加州26%獨立選民都不想

下一則

加州合格反稅收公投 高院選前撤銷提案不尋常

延伸閱讀

四血型誰最好賭成性？ 這血型輸光依然堅信「下一把能贏」

四血型誰最好賭成性？ 這血型輸光依然堅信「下一把能贏」
加州5月房市交易停滯 房價走升

加州5月房市交易停滯 房價走升
貧富差距全美最大 加州僅16%家庭買得起房

貧富差距全美最大 加州僅16%家庭買得起房
丈夫逝世前 賓州婦中百萬彩金 衣食無憂

丈夫逝世前 賓州婦中百萬彩金 衣食無憂
丈夫過世前2周 賓州婦人刮中100萬獎金 衣食無憂

丈夫過世前2周 賓州婦人刮中100萬獎金 衣食無憂
勁球8.4億得主現身 3密州人暴富 中大獎嚇到手機掉地

勁球8.4億得主現身 3密州人暴富 中大獎嚇到手機掉地

熱門新聞

如今詐騙手段層出不窮，防不勝防，一通來自「銀行」的電話讓華人女護士5萬元沒了。（本報系資料照片）

華女接「銀行」來電 10分鐘後帳戶被鎖 5萬元沒了

2024-06-15 02:20
犯罪集團向C女士提供的「中方文件」。（C女士提供）

七旬華女博士被詐 痛失340萬還欠債

2024-06-17 02:20
不要回撥任何陌生號碼，除非來電者表明自己身分。（本報檔案照片）

接到這幾種電話 可能是詐騙

2024-06-15 02:19
德梅洛(Marcia DeMello)在拉金塔市的陽光園租了一棟有三間臥室的新屋。（攝影:Gina Ferazzi／洛杉磯時報）

美國夢變了 只租屋不買房受青睞

2024-06-20 00:50
學生們穿著畢業禮服，黃仁勳站在中間，大家都面帶笑容，一同合影，場面溫馨。（黃建穎同學提供）

黃仁勳會加州理工台灣留學生 提出好問題是重要能力

2024-06-14 20:46
華人吳先生居住在一個門禁封閉社區，然而竊賊仍能從高圍欄邊翻牆進入，迅速偷走包裹。（受訪者提供）

包裹小偷專業化 門禁也難防 多位華人「中招」

2024-06-14 02:20

超人氣

更多 >
托運行李不要綁上布條 機場員工告訴你原因

托運行李不要綁上布條 機場員工告訴你原因
台生在復旦大學畢業典禮打老師 北大醫學研究所落空

台生在復旦大學畢業典禮打老師 北大醫學研究所落空
收官一字未發…楊冪徹底放棄「狐妖」？ 挨轟：從戲裡敷衍到劇外

收官一字未發…楊冪徹底放棄「狐妖」？ 挨轟：從戲裡敷衍到劇外
那麼熱 5招助你不開冷氣也能睡好

那麼熱 5招助你不開冷氣也能睡好
35年前槍殺雙親轟動全美 富二代兄弟可望獲釋

35年前槍殺雙親轟動全美 富二代兄弟可望獲釋