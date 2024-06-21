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挺川還是投拜？加州26%獨立選民都不想

編譯林思牧／綜合報導
加州公共政策研究院PPIC(Public Policy Institute of California)網站主頁 (ppic.org)
加州公共政策研究院PPIC(Public Policy Institute of California)網站主頁 (ppic.org)

由一個無黨派偏好的組織所做的民調報告剛出爐，在加州獨立選民中，有超過四分之一對兩大黨將提名的拜登和川普都不喜歡，他們想把票投給其他總統候選人。

加州公共政策研究院PPIC(Public Policy Institute of California)問卷調查總監博達薩瑞(Mark Baldassare)指出，該組織在5月23日至6月2日之間向加州選民詢問，結果在獨立選民中，有26%的受調者既不喜歡拜登，也不喜歡川普，他們想把票投給別的候選人。

在民主黨員中，有8%的人想把票投給別的人。在共和黨員中，有7%的人想把票投給別的人。問卷中並沒有問別的人是誰，但有些人指名想投給誰，被提到最多次的是小羅勃甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)，他是極端保守的「美國獨立黨」(American Independent Party)的黨員。但在許多政壇分析師的眼中，他的偏頗政見可能代表他的精神狀態有異，但很多人也認為拜登和川普也好不了多少。

加州無黨派人士中，偏向拜登的是41%，偏向川普的是32%。在整體加州選民中，偏向拜登的是55%，偏向川普的是31%，偏向其他人的是13%，這些百分比過去幾個月幾乎沒有變動過。

另一個PPIC所做的調查，是關於加州的LGBTQ+人口的問卷分析。根據聯邦人口普查局今年2月到4月進行的資訊，PPIC給結果進行分析。加州有280萬LGBTQ+人口，是全國最多的，德州以180萬人居第二名。

加州的LGBTQ+人口中，有52%自稱是雙性戀(bisexual)，42%是男同性戀(gay)或女同性戀(lesbian)，6%是變性人(transgender)。年紀輕的人，自稱是LGBTQ+的比例遠高於年長的。18至29歲的年輕人中，有19.3%自稱是LGBTQ+，也就是將近五分之一，很多讀者對這麼高的比例相當驚訝。

但在60歲以上的加州人中，只有4.3%的人自稱是LGBTQ+。另外，自稱是LGBTQ+的受調者中，18至29歲的年輕人有72%自稱是雙性戀。但在自稱為LGBTQ+的年長者中，69%自稱是男同性戀或女同性戀，雙性戀的比例遠低於年輕人。

加州 LGBTQ 拜登

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