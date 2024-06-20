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預算一再追加 4成選民仍贊成高鐵

編譯林思牧／綜合報導
加州高鐵局網站主頁。（ (hsr.ca.gov）)
加州高鐵局網站主頁。（ (hsr.ca.gov）)

往返舊金山洛杉磯之間的高速鐵路已開始施工，但所需經費比當初估計的增加了三倍。最近公布的一項民調指出，加州的合格選民有40%認為，雖然建造經費昂貴，這項建設是值得的，而認為不值得的只有33%。

新聞周刊(Newsweek)報導，Redfield & Wilton Strategies於6月11至12日，在網路上向1500名合格選民作調查，所問的問題是：「高速鐵路是很昂貴的專案，加州高鐵專案的第一期(Phase 1 of California's high-speed rail project)是在2008年核准的，估計耗資330億元，到2020年完成時，能讓乘客迅速往返於舊金山與洛杉磯之間。」

「如今已是原定完工時間的四年之後，這項專案仍未完成，而且估計成本已漲到1280億元，你認為這項專案仍然值得嗎？」受調者中40%認為值得，33%認為不值得，有27%說不知道。

近年來美國各地對高鐵的興趣都大有增加，有些專案並已在施工中。目前加州高鐵局(California High-Speed Rail Authority)已在興建舊金山與洛杉磯之間的高速鐵軌，目標是在洛杉磯於2028年舉辦奧運之前通車。這條高鐵有171哩已在施工，另有422哩已經通過環保核准。奧運結束後，這條鐵路的北段計畫延伸到沙加緬度，南段則延伸到聖地牙哥。

加州的另一條高鐵是銜接洛杉磯地區與賭城拉斯維加斯，目前的兩個端點是南加州聖伯納丁諾縣的庫卡蒙嘉牧場市(Rancho Cucamonga)與賭城，長度是218哩。這項工程在今年4月開工，許多南加州居民拭目以待，畢竟每個周末假期，許多洛杉磯與橙縣居民喜歡到賭城玩樂，高速公路塞車的時候，單程就可以耗掉8至10個小時，如果可以搭高鐵，單程大約只要兩個小時，會讓大眾輕鬆很多，也對環保有益。預測這條高鐵乘客會很多，應該可以賺錢。

加州 洛杉磯 舊金山

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