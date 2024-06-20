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州長有分身 助攻紐森親民形象

編譯廖宜怡／綜合報導
喜劇演員梅爾斯在全國性脫口秀節目中模仿加州州長紐森，讓紐森形象更加親民。（網路影片截圖）
喜劇演員梅爾斯在全國性脫口秀節目中模仿加州州長紐森，讓紐森形象更加親民。（網路影片截圖）

加州州長紐森（Gavin Newsom）的全國知名度已因身為拜登總統的頭號代理人而水漲船高。不過，他還擁有一樣其他代理人沒有的東西：在全國性電視節目中的分身。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）資深政治記者加洛佛利（Joe Garofoli）認為，這項模仿大部分都是正面的，而且提升了紐森的大眾文化形象。

喜劇演員梅爾斯（Josh Meyers）扮演的紐森出現在美國廣播公司（ABC）的「吉米夜現場」（Jimmy Kimmel Live）及其兄長主持的國家廣播公司（NBC）「塞斯梅爾斯深夜秀」（Late Night With Seth Meyers）中，他梳起和紐森一樣的招牌油頭，發出和紐森類似的沙啞嗓音，十分滑稽。

梅爾斯最近在「吉米夜現場」中身著標準的紐森「制服」，深藍色西裝加白襯衫，宣傳虛構的83號提案。他說：「加州在太陽能發電方面已領先全國，我們試試月球發電如何？」這位「紐森」還透過「在辦公室、醫院、法拉利經銷店強制人們使用電子菸」，來鼓勵「最優秀和最聰明的人」到矽谷工作。梅爾斯模仿的紐森還吸了一口電子菸說：「我只抽葡萄酒口味。」

梅爾斯接受加洛佛利訪問時說：「紐森是一名非常重要的政治人物，他很狡猾，也很英俊，他身上有太多讓支持者喜愛、讓批評者討厭的地方。」

48歲的梅爾斯在加州生活了20年，他表示他喜歡紐森，他說：「美國人對加州有一些刻板印象，人們會對它們產生強烈的共鳴。因為紐森很聰明、博覽群書，而且非常善於即興發揮，讓模仿紐森這件事變得很有趣。」

不過，梅爾斯並未對紐森的缺點視而不見。

紐森在疫情嚴重時在灣區米其林三星餐廳法國洗衣店（French Laundry）與他人共進晚餐，遭到強烈批評。梅爾斯在表演中諷刺紐森，稱在納巴谷高級餐廳吃飯是一件不容易的事，因為很難選擇要吃「鮑魚還是烤兔肉」。

至於紐森本人對梅爾斯的模仿有何看法？

加州州長辦公室公關主任加登（Izzy Gardon）說：「州長很喜歡這個形象，認為喬許（梅爾斯）的笑話和髮型持續在進步。」

紐森幾個月前上「塞斯梅爾斯深夜秀」時說：「他的模仿一直在精進，但我不想承認這一點，因為我14歲的孩子對我說：『爸，他比你酷太多了！』」

紐森 加州 拜登

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