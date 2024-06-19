今年野火毀逾6萬畝土地 28年來第4大

根據數據，加州今年迄今野火燒毀的土地面積，是自1996年來第四大。（電視新聞截圖）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，過去幾日，加州 各地不斷爆發野火，今年迄今遭野火燒毀的土地面積是自1996年以來的第四大。

根據負責協調美國各地野火資源並收集數據的國家跨部門協調中心（National Interagency Coordination Center）18日上午公布的統計報告，今年到目前為止，野火已燒毀加州超過6萬1000畝土地，遠遠超出正常程度，是過去30年來最高之一。

最新報導指出，15日爆發的洛杉磯縣「郵火」（Post Fire）燒毀的土地面積已超過1萬5000畝，是加州今年到目前為止最大的野火，截至18日上午，火勢僅24%獲得控制；北加州柯魯薩縣（Colusa County）17日下午爆發的「賽茲山火 」（Sites Fire）延燒迅速，到18日上午已燒毀約1萬畝土地；在內陸地區，卡拉維拉斯縣（Calaveras County）也爆發「航空山火」（Aero Fire），已吞沒超過5000畝土地。

洛杉磯加大 氣候科學家史溫（Daniel Swain）說：「壞消息是，我認為加州本季後半段的野火活動將比前半段更活躍，這十分令人擔憂。」

而加州另一個主要野火數據來源加州消防廳（Cal Fire）也指出，今年野火燒毀的土地面積比過去五年來高出四倍多。根據加州消防廳的數據，十多年來，每年到此時都有大面積土地被焚毀，以2013年焚毀面積高達7萬5000畝為最多，而2013年全年野火焚地面積總共是25萬7314畝。

消防廳副公關主任桑切斯（Issac Sanchez）表示，加州過去初夏的火災規模通常較小，但隨著氣溫升高讓環境快速乾燥，情況已經改變。

桑切斯說：「我們始終密切關注的是夏末會發生什麼事。到了8月和9月聖塔安娜風（Santa Ana winds）吹起時，野火規模可能變得更大。」