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加州僅16%家庭買得起房 因貧富差大？

洛杉磯訊
根據最新數據顯示，加州的收入差距全美最大。（取自網站Unsplash)
根據最新數據顯示，加州的收入差距全美最大。（取自網站Unsplash)

根據最新數據顯示，加州人的收入差距位居全美首位。加州的高薪收入和低薪收入之間有146%的差距，遠高於全國平均108%。

排在加州之後的是麻州（Massachusetts）和紐約州，差距均為144%，馬里蘭州（Maryland）則為142%。差距最小的州是緬因州（Maine）81%，接著是南達科他州（South Dakota）82%、愛阿華州（Iowa）84%以及北達科他州85%。

根據數據，加州薪酬在全美75百分位數（上半部薪酬中位數）排名第三，達到每年9萬3250元，而全國水平的該數據為7萬35元。這意味著加州企業主支付的高薪工作薪酬比全美平均水平高出33%。

超過加州的是麻州的9萬8110元和華盛頓州的9萬5180元。最低的州是密西西比州（Mississippi)，為5萬5870元，阿肯色州（Arkansas）5萬8900元，南達科他州5萬9980元。

然而，加州許多工作薪酬並不高，因此造成了巨大的收入差距。在25百分位數（下半部薪酬中位數）方面，加州的薪酬排名第7，為3萬7890元，而全美薪酬為3萬5030元。對於低薪工人而言，加州企業主支付的薪酬僅比全國同行高出8%。

最高的州是華盛頓州4萬3370元，其次是麻州4萬130元和科羅拉多州3萬8830元。最低的是密西西比州2萬7910元，路易斯安那州(Louisiana)2萬8900元，西維吉尼亞州（West Virginia）2萬9260元。

因此，儘管加州上半部分薪酬水平看似豐厚，但在加州生活並且買房並不易。此前根據加州房地產協會（California Association of Realtor）估計，家庭收入至少為20萬8000元才能買得起加州中位數房價的房子，也就是說，只有16%的加州家庭能買得起房。而該收入已經超過了75百分位數薪酬的兩倍，這意味著，一個家庭擁有兩份工資都超過加州75%工薪族的收入，在加州仍然不足以負擔一套房。

加州 麻州 西維吉尼亞州

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