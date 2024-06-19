民調：68%民眾認為房價還會漲 76%指現在不是買房時機

68%的民眾認為房價還會漲，76%認為現在不是買房好時機。（本報資料照片）

蓋洛普（Gallup）近期針對全美民眾進行房市調查，發現68%民眾認為房價 還會漲，較2023年的56%大增，同時76%認為現在不是買房好時機，只比去年低了2個百分點。此外，住房開銷占生活支出的14%也創下新高，也是家計最大挑戰，其次才是高物價。

此外，新冠疫情 對於房市的影響還未消退，初期導致預期與實際房價大增，繼之聯準會升息 ，雖然一度拉低漲價預期，但到2024年還未見降息，房價會漲的預期又開始拉高。

同時，疫情雖然使得2020年與2021年有過半數認為，此時合適買房，但後續的升息卻打消樂觀氛圍，2023年與2023年認為適合買房的只剩21%，不好的高達78%與76%。

●房價上漲部分：在2024年有68%的成人認為他們附近的房價還會上漲。

美西部分，認為會漲的比例在2023年雖然下跌至 55%，但2024年又回到70%。全美城市（69%）、郊區（70%）、鄉間（63%）的多數民眾都認為會漲，不論收入高低或黨派區分也都看漲。

低於50歲的年輕一代比老一輩的更為悲觀，75%認為房價還會漲，讓他們更不可能買房。租客（73%）不知為何，比自住（64%）預期房價會漲的比例更高。

●買房時機部分：21%認為應該買房，76%覺得不該買房。