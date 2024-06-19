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加州購房成本增32% 維護費占比最大

編譯組╱綜合報導
加州購房成本增加了32%，擁有和維護一棟典型獨棟式住宅的年均支出總額為1萬8118美元。（電視新聞截圖）
加州購房成本增加了32%，擁有和維護一棟典型獨棟式住宅的年均支出總額為1萬8118美元。（電視新聞截圖）

據「信使報」（Mercury News）報導，自2020年以來，美國購房成本增加了26%，而加州購房成本增加了32%。這是因為在整個經濟的高通脹時期，包括稅收、保險和公用事業在內的各項支出都在飆升。

個人理財網站Bankrate發現，3月份，擁有和維護一棟典型獨棟式住宅（single-family home），不包括房貸付款的年均支出總額為1萬8118元，相當於每月1510元，比四年前開始疫情性封鎖時大約多出300元。這一數字是根據Redfin3月份43萬6291元的中位銷售價格計算得出。

Bankrate的分析師奧斯特洛夫斯基（Jeff Ostrowski）說：「房屋的維護成本之高令人大開眼界。有了一套房子，你才會意識到每個月和每年你都要為房子投入多少錢。」

在分析中，Bankrate將房產稅、房屋保險、能源成本、網絡和有線電視費用，以及銷售價格的2%作為維護費用考慮在內，而許多購房者往往會低估這些費用。

在Bankrate的調查結果中，房屋維護費用在所有權成本中所占比例最大。因此，在疫情期間房價大幅上漲的州，總支出的躍升比例更大。在新澤西州（New Jersey）和康乃狄克州（Connecticut）等高稅率州，房產稅是第二大支出；在其他州，能源帳單位居第二。

過去四年的通貨膨脹給猶他州（Utah）的房主帶來了最大的打擊，那裡的支出激增了44%。愛達荷州（Idaho）以39%緊隨其後，夏威夷州（Hawaii）為38%；阿拉斯加州（Alaska）和德州（Texas）的漲幅最小，費用上漲了14%。每年的費用差別很大，從肯塔基州（Kentucky）的1萬1559元到夏威夷的2萬9015元不等，典型的獨棟式房屋價格為99萬3000元。

加州的維護費用上漲了32%，漲幅位居第8位，達到2萬8790元，位居第2位。

Bankrate 寫道：「3月份獨戶住宅銷售價格的中位數為84萬8300元，這意味著每年的維護費用為1萬6966元。加州的房主還需支付年均6832元的房產稅、年均1572元的房主保險、年均1434元的有線電視和網際網路費用以及年均1986元的能源帳單。」

奧斯特洛夫斯基說，在某些情況下，這些總數可能被誇大了，尤其對那些不需要維修的新建房屋的業主來說，但購房者記住這些總數總是有好處。

阿拉斯加州 保險 夏威夷州

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