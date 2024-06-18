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加州驅逐房客訴訟 疫後激增近9成

編譯組／綜合報導
根據加州司法委員會數據，加州驅逐房客訴訟疫情後激增，部分縣每30名租屋者有1名會收到驅逐通知。(圖取自加州司法委員會臉書)
根據加州司法委員會數據，加州驅逐房客訴訟疫情後激增，部分縣每30名租屋者有1名會收到驅逐通知。(圖取自加州司法委員會臉書)

根據加州法院政策制定機構「加州司法委員會」數據，在州政府因應新冠疫情而將驅逐訴訟數量連續三年壓低之後，2023年驅逐訴訟數量狂增至2018年以來的最高水平。

舊金山紀事報」針對法庭與人口普查數據分析顯示，在部分郡縣、包括州府所在的縣，租屋者面臨很高機會收到驅逐訴訟通知。

司法委員會最新法院統計報告記錄截至2023年6月30日的財政年度、針對加州租戶的驅逐訴訟共13萬6282 件。其比一年前的7萬3191起申請、增加了86%，也是自 2017-2018 年以來，最多的驅逐訴訟數量，當時有13萬7142 名非法拘留者被提起訴訟。

在全加州範圍內，加州58縣有28縣收到至少五年以來最大規模的驅逐申請。包括洛杉磯4萬4216起驅逐訴訟、橘縣1萬910起、聖地牙哥9408起、河濱縣9228起、沙加緬度7816起，聖他克拉拉4041起、康曲柯士達3943起、舊金山2955起、蘇拉諾1906起、聖馬刁1542起、蘇諾瑪981起、馬林縣368起、納帕220起。

自2022年7月1日至2023年6月30日，有18縣發出超過1000起驅逐訴訟通知，包括克恩縣(Kern)、沙加緬度、蘇拉諾等三縣，每30個租屋家庭中、就有1個會收到驅逐通知；其次是河濱縣的每26個租戶家庭、就有1個會收到通知。

柏克萊市與屋崙市的所在郡縣阿拉米達縣，由於當地發布暫停驅逐令，該縣的無家可歸截至為止為全加州最低，每124個租戶家庭才有1個驅逐通知。柏克萊租賃委員會成員維斯伯格(Simon-Weisberg)表示，暫停命令有效，阿拉米達縣的暫停驅逐令最為嚴格，持續時間也最長。

儘管司法委員會報告並未顯示案件判決結果，但根據分析表明，由於租戶通常缺乏法律代表且缺席聽證會，從而導致對他們的缺席判決。截至今年3月29日，房東向沙加緬度高等法院提出93件驅逐訴訟、在60天內進入審判並得出對租戶不利的判決。

在嘗試正是上訴驅逐的租戶中，大部分人表示錯過聽證會，因為未及時收到或者根本沒有收到法院通知。對部分租戶來說，法院下令驅逐的唯一方法，就是請求延後驅逐時間。

沙加緬度民權律師美林(Mark Merin)表示，經常接到面臨無家可歸的絕望租屋者電話，許多人都努力維持低於標準的生活條件。產業觀察家與部分民主黨議員認為，租賃市場與房地產市場相同，正在經歷企業投資者購買並持有有限房產存量的轉型期。

加州 舊金山 柏克萊

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