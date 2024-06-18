薪水跑贏通膨？取決工作性質與居住地

過去四年加州平均薪資漲幅略高於通膨率，然不是所有工作的薪資漲幅都超越通膨。（NBC）

巴沙迪那星報報導，你的薪水跑贏通貨膨脹了嗎？專欄作家蘭斯納（Jonathan Lansner）根據一份基於失業保險紀錄的季度報告，將2023年與2019年（疫情顛覆經濟前）進行比較，發現加州 薪資與通膨保持同步，然具體取決於從事的工作領域，在哪工作等。

根據消費者物價指數，過去四年全國通膨率上漲19.5%，遭遇自1991年來最嚴重的四年。另一方面，加州平均薪資在這四年裡上漲20.9%。從技術上來說，薪資超越了通膨。

然加州加薪幅度在全美各州僅排名第31，落後全國21.2%平均值。漲幅最大是蒙大拿州（Montana）28.3%，新罕布夏（New Hampshire）28%，佛羅里達27.3%、華盛頓州27.2%、緬因（Maine）26.7%，德州薪資僅增長20.2%。

平均數代表著接近中間的位置，「因此，你的薪水是不是真的超過通膨，那是不確定的，」蘭斯納說，根據加州主要行業就業 情況，兩個領域的工作加薪幅度相對較小，一個是白領辦公室工作，這些員工可能已對能遠距工作感到滿意。第二是房地產 ，與房地產相關業務降溫，部分原因是聯準會為對抗通膨加息所致。

受通膨影響的11個行業占加州勞工總數的52%，2019至2023年就業成長達4.3%，平均年薪9萬4000元，然他們的薪資四年內僅增加16%。這些行業包括健康／社會照顧（四年內薪資上漲19%）、專業服務上漲18%、農業18%、政府17%、建築17%、私立教育16%、管理15%、礦業14%、房地產13%、公用事業7%，藝術／娛樂／休閒相關產業薪資僅上漲2%。

加州薪資漲幅高於通膨，主要集中在一些相對低薪的工作，老闆們為填補職缺，加薪吸引員工。這些產業涵蓋加州48%勞工，2019-23年就業減少1.5%，平均年薪8萬9000元，四年內薪資上漲26%。排名第一的是商業支援，薪資漲幅30%，其次是製造業29%、資訊28%、運輸／倉儲26%、批發貿易25%、個人服務25%、旅館業24%、零售業23%及金融業22%。

居住地也可能影響薪資與通膨。蘭斯納說，通膨超過薪資漲幅的20個縣（占加州勞工43%）四年內共失去0.6%工作崗位，薪資上漲16%，平均年薪8萬2800元。這些族群主要在洛縣，加州最大的就業市場，工資四年內僅上漲17%，另外是阿拉米達縣（Alameda）上漲15%。

薪資漲幅超過膨的38個縣，占加州勞動力的57%，2019年至2023年就業增長1.5%，薪資上漲23%，平均年薪9萬6400元。聖馬刁（San Mateo）縣薪資上漲33%最多，聖他克拉拉（Santa Clara）31%、舊金山27%、河濱縣25%、聖伯納汀諾縣22%、橙縣20%、聖地牙哥縣20%。

加州典型工作的年薪在2023年第四季度，從2019年底7萬5660元提高至9萬1468元，高於全美平均1萬2898元增幅。然而經通膨調整後，加州實際加薪幅度，四年內僅增加1054元，增幅在各州僅排名第26，只比全美增幅976元增加一點。