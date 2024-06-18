加州房屋拒保危機 延燒內華達州太浩湖區

加州房屋保險危機燒過州線蔓延到內華達州太浩湖地區。（取自Redfin）

加州 房屋保險 危機似乎已燒過州線，蔓延到內華達州 太浩湖地區。

不久前，加州和內華達州太浩湖（Lake Tahoe）兩側的屋主在購買房屋保險時，還處於兩個截然不同的現實中：由於不斷有保險公司退出加州市場，許多加州太浩湖地區的屋主不是被保險公司拒保就是被棄保，僥倖保有保單者則被大幅調漲保費；而在內華達州這一邊，屋主仍能享有較低廉的保費。

然而，內華達州保險廳、保險經紀人和房地產經紀人如今表示，那些日子已一去不復返。他們說，在太浩湖內華達州這邊的斜坡村（Incline Village）和州線（Stateline）等綠樹成蔭的海岸社區，有愈來愈多屋主面臨保險公司不續約和保費飆漲的問題，而且很少有保險公司願意接受新保單。

斜坡村房地產經紀人協會會長布雷默（Denise Bremer）說：「這場保險危機已燒過州界。在過去一年裡，我們看到它蔓延到內華達州這一邊，獨棟屋屋主不獲保險公司續約的情況變得愈來愈普遍。」

內華達州保險廳副廳長里奇（Todd Rich）說：「不續簽保單的保險公司數量有增加的趨勢，主要是因為內華達州北部的野火風險。」

「加州獨立保險經紀人」資深副總裁暨總法律顧問楊恩（Steve Young）表示，在此情況下，加州屋主有三種選擇：一、向不受監管的保險公司購買高保費保險；二、投保同樣高保費的最後依靠FAIR計畫；三、放棄保險賭一把。

然而，內華達州並沒有像FAIR這類的計畫。

擁有加州和內華達州保險執照的「內華達獨立保險經紀人」總裁梅納斯（Scott Menath）表示，從表面上看來，內華達州目前情況比加州「稍微好一點」。例如，已宣布不再接受加州新保單的State Farm，仍繼續在內華達州銷售新保單；但從另一個角度來看，加州強過內華達州，因為加州有FAIR計畫。他說：「從消費者角度來看，加州提供了較多選擇。」

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）表示，和加州屋主一樣，內華達州屋主收到不續約通知後，往往面臨令人沮喪的尋找可負擔替代保險的情況。

斜坡村居民普拉斯提拉斯（Chris Plastiras）最近收到不續約通知，他找到一家願意承保的保險公司，但保費是原來保單的三倍，因此，他還在尋找是否還有其他選擇。