少孕吐生男、西瓜肚生女 長輩搞笑預測仍存在

老一輩會用有趣且廣泛流傳的說法預測胎中寶寶性別。圖為一家人用有趣的方式預測性別。（NBC）

NBC電視台報導，許多新手父母總迫不及待想知道胎中寶寶是男孩或女孩，除真正找出答案的科學方法，如超音波、羊膜穿刺外，老一輩「祖傳」一些迷信且有趣的說法依舊存在。

當然，如今的「性別」定義並非「一翻兩瞪眼」，也不總是二元的，而可能在人的一生中發生變化，且一個人出生時的生物性別，如今也不一定會與往後性別認同 一樣。有些父母甚至會在無性別的情況下撫養小孩，儘管如此，大部分父母還是想在「開獎」前先得知孩子是兒子或女兒，以便規劃他們嬰兒房裝飾。有些媽媽發現，了解寶寶性別有助他們在孩子出生前，更能感受與孩子的連結。

無論如何，老一輩判定胎兒性別的故事還是挺有趣的，以下是一些對於「寶寶性別」流傳的有趣說法：

懷孕初期沒有孕吐。人們認為噁心程度減輕，是生男孩出現的懷孕症狀。腹部形狀是預測性別常見說法，若肚子看起來像籃球，又圓又突出，孕肚比較低，你的乳暈明顯變黑等，可能會生男孩。渴望吃鹹、酸食物，根據老一輩說法，也是生男孩跡象。愛吃肉類如牛排，及起司、通心粉，也在「生男孩」清單上。

還有，懷孕的腳比孕前更冷、孕期腿毛長得更快、手很乾（老一輩認為小男孩會以某種方式影響皮膚），及孕婦看起來更光彩，甚至爸爸的體重變化，都可能被看成生男孩的種種跡象。

生女兒跡象的說法，則包括懷孕初期孕吐嚴重，體重集中在臀部和後背，孕肚位置比較高、肚子看起來像個西瓜、喜歡吃甜食、渴望吃水果、渴望喝橙汁、懷孕期間容貌不如平時好、孕期情緒比較不穩、伴侶增重、臉上痘痘比平時多，胸部明顯增大等。