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加州兒童福祉 全美排名35

編譯廖宜怡／綜合報導
加州兒童整體福祉排名全國第35名，有待加強。（取自Pexels）
加州兒童整體福祉排名全國第35名，有待加強。（取自Pexels）

根據一份新公布的報告，加州兒童整體福祉狀況在美國僅排名第35名。

「2024年兒童很重要數據手冊：各州兒童福祉趨勢」（2024 Kids Count Data Book: State Trends in Child Well-Being）發現，加州超過一半的三歲和四歲幼童沒有上學、不到四分之一的八年級生數學程度是及格的、每10萬名未成年人的死亡人數比往年高。

安妮凱西基金會（Annie E. Casey Foundation）對外事務副總裁波西耶（Leslie Boissiere）說：「從一個角度來看，我們看到進步最多的州，是那些對自己的孩子進行了大量投資的州。」

這份報告是安妮凱西基金會公布的第35次年度報告，它透過教育、經濟狀況、健康、家庭與社區等16項指標來衡量兒童福祉。在健康方面，加州排名全美第10，是表現得最好的一項，表現得最差的是經濟狀況，排名第43，教育排名第35，家庭與社區排名第37。

加州兒童在健康指標上雖然比大部分的州表現得較好，但出生時體重不足的嬰兒比率從2019年的7.1%，上升到2022年的7.4%；未成年人死亡人數也從2019年的每10萬人中有18人，上升到2022年每10萬人中有22人。

波西耶說：「指標通常會隨著投資產生變化，取決於各州對兒童們採取的實際投資方式。」

她表示，為了提供新冠疫情前後兒童的表現，今年的報告側重於2019年和2022年數據的比較。報告資料來源包括美國人口普查局、教育部、國家教育統計中心（National Center for Education Statistics）、國家教育進步評估局（National Assessment of Educational Progress）和疾病管制中心（CDC）。

此外，數據也顯示，加州長期缺勤的學生比率從疫情前2018到2019學年度的12.1%，飆升到2021到2022學年度的30%。專家一致認為，當兒童的基本需求得不到滿足時，這個問題就會加劇。長期缺勤的定義是：缺勤時間占總學年上課時間10%或以上。

加州 投資 疫情

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