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暑假到 最佳露營地分布海岸線

編譯組／綜合報導
Whitney Portal露營地坐落在東塞拉山脈花崗岩巨石間松樹林立的峽谷中，只在季節性開放。（取自官網）
Whitney Portal露營地坐落在東塞拉山脈花崗岩巨石間松樹林立的峽谷中，只在季節性開放。（取自官網）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，加州最適合露營的地方幾乎無處不在，去年，僅州立公園和海灘的1萬5000個左右的露營地就有超過140萬次預訂。紀事報對這些露營地進行分析後發現，最受歡迎的露營地占據了海岸線，橫跨該州整個崎嶇的西部邊緣。

紀事報從 Dyrt 網站和應用程式中提取了數據，該網站和應用程式整理了全美7萬多個露營地的照片、視頻和評論，是最接近Yelp的露營地網站。在此基礎上結合Google map更為廣泛的評論，得出全州支持率最高的露營地，前五名依次為：

1. Whitney Portal露營地：它是人們攀登美國48個州中最高峰的中轉站，提供43個露營地，坐落在東塞拉山脈花崗岩巨石間松樹林立的峽谷中，在海拔8400呎的Lone Pine Creek畔，環境優美。要注意的是，露營地和通往露營地的道路只在季節性開放，預訂營地前，請向Inyo國家森林公園查詢相關信息。

2. Hendy Woods State Park 露營地：位於安德森谷（Anderson Valley）的優越地理位置，葡萄園鱗次櫛比，品酒室隨處可見，甜美的Boonville小鎮和崎嶇的Mendocino海岸就在路邊：高聳的紅杉占據著兩片從未被砍伐過的原始森林，並以令人驚嘆的300呎的高度伸向天際。公園的92個露營地每晚45元，配有野餐桌和火圈等標準設施，以及抽水馬桶和熱水淋浴。旺季時建議提前預訂，因為周末會提前訂滿，活動包括周四晚上的觀星和周六的篝火晚會，還有音樂。

3. Hidden Valley露營地：該公園是南加州的攀岩聖地，這個營區的44個宿營地就坐落在Joshua Tree最具標誌性的花崗岩巨石陣下，用一位攀岩嚮導的話說，這是一個令人敬畏的地方，「包含了一生的攀岩經歷」。每個露營地都是一堂每晚15元的地質學課：這裡高聳的石頭是一億年前在地下形成的，它們今天的突出地位是過熱岩漿、侵蝕和時間的產物。

4. North Grove露營地：內華達山脈西坡是地球上最大樹木的家園： 樹齡超過1000年的巨型紅杉讓其他樹種相形見絀， 74個無掛鉤設備的露營地環繞著一片鬱鬱蔥蔥的中央草地，野餐桌、篝火圈、熊櫃以及抽水馬桶、投幣式淋浴間都是標配，有些露營地還設有石灶，供露天烹飪之用。大樹公園距離灣區以東僅三小時車程，是一個特別適合家庭遊玩的公園。

5. Jedediah Smith露營地：這裡是地球上唯一位於古老紅杉林中的露營地，有地球上最高的幾棵樹，營地位於德諾特縣（Del Norte County）的199號公路旁，交通便利，夏季遊客可以在此划皮艇和游泳。在冬季，一些遊客還可以在這裡垂釣鋼鱒魚。最重要的是，這裡全年開放。

加州 灣區 舊金山

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