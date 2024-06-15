失智20年內恐翻倍 專家籲加州投入偏鄉資源

加州公共衛生廳人口健康主任阮麗塔呼籲，提高阿茲海默症認識，做到早發現、早診斷，並強調健康飲食、活躍生活、社交互動和良好睡眠等方式，有助預防失智症。（截自會議畫面）

隨著加州 人口高齡化，阿茲海默症 及相關失智症（ADRD）患者數量預計在未來20年內翻倍，已躍升為加州第二大死因。鄉村和偏遠地區的患者的醫療服務面臨更多挑戰，如醫師短缺、公共交通不便等，不僅影響患者，也給家屬帶來沉重負擔。

加州少數族裔媒體（EMS）13日舉辦線上座談會，討論如何解決醫療服務獲取的差異，滿足鄉村社區需求。加州公共衛生廳人口健康主任（Director of Population Health, CDPH）阮麗塔（Rita Nguyen）博士指出，隨著嬰兒潮世代步入老年，加州急需未雨綢繆。

阮麗塔指出，鄉村社區居民獲取醫療資源面臨的挑戰最為嚴峻。由於專家短缺和交通不便，患者及家屬面臨更長的等待和通勤時間。她呼籲社區，提高對阿茲海默症的認識，及早發現和診斷，以利患者及家屬獲得所需的支持和護理。她特別提到，健康的生活方式，包括健康飲食、保持活躍、社交聯繫和良好睡眠，對於預防阿茲海默症及其他相關疾病至關重要。

內陸護理人員資源中心執行董事Carmen Estrada表示，該中心服務的加州偏遠地區，文化多元且醫療資源分布不均，服務提供者須深入了解各個社區的獨特需求，開發切合實際的解決方案。為接觸更多農村失智症患者及其家屬，該中心採取多種創新服務方式，例如電話諮詢、視訊問診、上門服務等；並注重開發文化適宜的服務項目，例如針對拉丁裔社區推出臨終關懷工具包，透過傾聽會議和工作小組了解文化需求，確保服務內容貼近拉美裔民眾的生活。

長者司法組織律師迪克曼（Hagar Dickman）則指出，農村地區的醫療資源極其匱乏，特別是無法自我管理護理的阿茲海默症患者更是如此。她指出，由於缺乏醫療服務和交通工具，這些患者往往不得不在家中或醫院裡度過晚年，甚至面臨早逝的風險。

她解釋，加州最大的個人護理服務計畫是家庭支持服務計畫（In-Home Supportive Services，簡稱IHSS），雖然旨在幫助低收入 老年人和殘障人士在社區內生活，但這一計畫需要參與者自行招聘、管理和監督護理人員，對於阿茲海默症患者來說尤其困難。IHSS計畫和其他類似計畫在農村地區的覆蓋和可及性也非常有限。她建議，政策應該改變，以便更好地支持這些弱勢群體，包括增加資源投入和提供更多的密集型個案管理服務。