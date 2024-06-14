預防工作場所暴力 專家開講 教雇主避免觸法

華興保險12日舉辦加州工作場所暴力預防計畫講座（WVPP Seminar）。華興保險首席戰略官張洛萱(Angela Chang，左二) 、Cal/OSHA區域經理Zohra Ali（左三）、華興保險CEO張國興（左四）、天普分局局長Jorge Meza（右四）等人合影。（記者張宏／攝影）

華興保險 12日舉辦加州 工作場所暴力預防計畫講座（WVPP Seminar），幫助雇主應對將於7月1日實施的SB553法案。該法案要求大多數加州雇主，在2024年7月1日之前建立、實施和維護有效的工作場所暴力預防計畫（Workplace Violence Prevention Plan，簡稱WVPP）。

活動現場座無虛席，超過上限的150人。華興保險CEO張國興表示，出席講座者踴躍，因為工作場所暴力的新法關係到每個雇主和員工。職場暴力包括很多種，如肢體和精神等多方面，且涉及者不僅有雇主和員工，也有客人等。講座邀請加州職業安全與健康管理局（Cal/OSHA）、警方和律師等多方面專業人士介紹新法，目的是讓雇主了解新法、避免觸法，雇主都希望創造一個和諧安全的環境。

隨著近年治安惡化，工作場所秩序與安全成為雇主和員工最關心的議題之一。Cal/OSHA區域經理Zohra Ali表示，工作場所暴力是指員工在工作過程中履行任何與工作有關的職責時發生的任何身體攻擊或攻擊性行為，這可能發生在員工與員工、員工與主管、員工與顧客等多種情況下，造成非常嚴重的後果，因此雇主必須高度重視，如果違法，會根據情節和影響輕重有不同金額的罰款。

在新法案要求下，企業雇主需完成下列事項，包括：對工作場所進行風險評估，辨識員工面臨的職業攻擊及兇殺風險；提供員工有關工作場所暴力風險的資訊和訓練；建立員工通報工作場所暴力事件的系統；制定和維護工作場所暴力事件報告，並每年審查該報告。超過20名全職員工的企業，要制定和實施書面的工作場所暴力預防計畫。

許多華人企業雇主和公司人事主管參與講座，現場座無虛席，超過上限的150人。（記者張宏／攝影） 許多華人企業雇主和公司人事主管參與講座，現場座無虛席。（記者張宏／攝影） 許多華人企業雇主和公司人事主管參與講座，現場座無虛席，並聚精會神地聽講，還拍照做記錄。（記者張宏／攝影）

律師邱麗莉（Audrey Khoo）表示，WVPP預防計畫與職場性騷擾 防治教育培訓（SHPT）和受傷和疾病預防計畫（IIPP）最明顯的不同是WVPP制定和培訓過程，這需要雇主和員工共同完成。如雇主在實施風險評估時，需要召集員工，瞭解不同工作崗位上有哪些可能影響工作場所安全風險，採納多方意見。制定好計畫後，雇主也應以互動討論形式，為員工提供相關培訓和信息。員工在第一次被分配到工作場所時需接受培訓，之後至少每年一次；計畫發生重大變化時，雇主也應通知受影響的員工。在建立通報系統時，事件發生的地點、時間、起因、結果、相關員工、事件造成傷害的程度等資訊都需要被記錄在案，並需要保存至少五年。WVPP計畫中，也需要對已存在或可能存在的緊急情況制定應對措施。