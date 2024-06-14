熱門太浩湖海灘 8月17日起周末假日需預訂停車位

沙灣州立公園在過去十年期間，每年遊客人數增加250%，反映太浩湖旅遊業的快速發展情勢。（取自沙灣州立公園臉書）

舊金山 新聞媒體「SFGATE」報導，「沙灣州立公園 」（Sand Harbor State Park）是太浩湖地區當地最熱門的海灘之一，公園主管致力應對每年超過100萬名遊客，將自8月17日起，要求遊客在周末與假日提前預訂停車位，每車5元；試行二個月，預訂自2025年4月永久生效。

內華達州 立公園發言人柯維（Tyler Kerver）表示，新預定系統主要為減少當地道路交通流量，並且緩解廣受歡迎的太浩湖旅遊勝地、嚴重過度擁擠情況。

沙灣州立公園在過去十年期間，每年遊客人數增加250%，反映太浩湖旅遊業的快速發展。州立公園官員擔憂，若管理不適宜、將可能壓垮當地社區。

柯維指出，2012年沙灣公園迎來約36萬5000名遊客；2023年接待的遊客人數、已暴增至130萬名，對一個占地55英畝的公園來說，是一個相當令人震驚的數字。批評人士警告，由於太浩湖經濟越來越仰賴旅遊業，當地流域環境退化現象令人憂心。去年，社區領袖宣布一項計畫，期望解決旅遊業旺盛對地區資源與居民造成的壓力。

沙灣州立公園也將開始要求遊客在周末與假日預定停車位、費用為5元，時間自8月17日開始，進行二個月的試行時間。正式預訂的要求，將於2025年4月永久生效。

柯維表示，太浩湖地區旅客仍可自行前往參觀州立公園，但進入停車場將採取「依照先到先得原則」（granted on a first-come, first-served basis），取決於公園有多少可用空間。