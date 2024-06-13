小費文化失控 民眾批像「隱藏稅」

調查發現，三分之一美國人認為小費文化失控。(NBC電視台畫面）

洛杉磯 KTLA 5電視台報導，Bankrate近期一項調查顯示，民眾對小費文化持續呈負面趨勢。超過三分之一美國人認為小費文化失控。

這家財務分析和比較網站委託調查美國2400多名成年人，了解他們對2024年小費文化的真實看法。調查發現，美國人對於不斷要求小費感到沮喪。59%美國人對小費持負面看法，較2023年類似調查有所下降，超過三分之一（35%）人認為小費文化本身已「失控」。

不少持負面意見的人認為，企業、商家應向員工支付更高工資，而不是將責任轉嫁給消費者，有些人表示，他們願意為產品支付更多費用，只要能避免給小費。

Bankrate資深產業分析師羅斯曼（Ted Rossman）表示，小費已成為一種「隱藏稅」（hidden tax），員工在雇主不提高工資或物價的情況下賺取更多收入。「近年來我們看到各種物價上漲，許多公司對進一步提高價格猶豫不決，但索取小費在本質上是一種在不明顯提高物價的情況下，變相漲價的方式。」

其他人對如今許多商家擺放的數位小費螢幕感到失望。這些螢幕在交易完成前，就預先輸入小費總額。34%受調者認為這些螢幕很煩人，其中四分之一受訪者表示，若出現預先輸入小費的選項，他們會少付小費，14%會多給。

儘管人們對小費總體看法不佳，但大多數美國人（67%）表示，仍願意在堂食餐廳給服務生小費，超過一半受訪者會給其他服務者提供小費，如髮型師、外送服務人員。

報告還顯示，年輕一代付小費意願低，老一輩意願較高。在去餐廳堂食的Z世代中，只有35%給小費，千禧世代比例為56%，X世代78%，嬰兒潮世代為86%。但有趣的是，老一輩比年輕人一代，對給小費這件事持更多負面看法。

調查發現，女性比男性更願意給小費，在堂食餐廳，71%女性會給小費，男性為63%。此外，64%認為他們的小費取決於服務好壞，10%表示無論他們服務品質為何，都會給相同小費。

這項調查還針對那些職業收到小費減少，及提供一些「給小費技巧」，幫助消費者規畫和應對當前小費環境等。民眾可上https://www.bankrate.com/credit-cards/news/tipping-culture-survey/閱讀完整報告。