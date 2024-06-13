加州祭3選擇 促保險業恢復承保火險

加州提出三項選擇給產物保險業者，鼓勵他們恢復承保加州高火災風險地區的房屋。（美聯社）

為了緩解加州 房屋保險 危機，加州保險廳長萊拉（Ricardo Lara）12日宣布一項新措施，要求保險業者恢復承保部分火災高風險地區的保單。

CalMatters指出，這項新措施包括三種不同方式，讓保險公司得以符合承保的最低要求，提供保險給被消防單位評為火災「高風險」和「極高風險」地區的房屋。萊拉表示，這種混合方式考慮了加州複雜的地形，以及大、小型保險公司能夠承擔的不同風險程度，應該能幫助到那些失去保險或被迫轉投最後依靠FAIR計畫的屋主。

保險廳提供給保險業者的三項選擇是：

一、在火災高風險地區承保其市場佔有率85%的房屋。保險廳解釋，如果一家保險公司在加州每100棟房屋中承保了20棟房屋，那麼，他們必須在火災高風險地區每100棟房屋中承保17棟；

二、將火災高風險地區保單一次性增加5%；

三、透過讓人們退出已呈現緊繃狀態的FAIR計畫，將承保房屋數量增加5%。

保險廳還公布了一張顯示火災風險和使用FAIR計畫最集中地區的地圖，以及一份符合新措施要求的高風險縣市和郵遞區號清單，並表示這些資訊今後每年至少會更新一次。官員表示，保險公司可以在被認定為「市場佔有率不足」和保險危機最嚴重的縣市使用85%或5%的選項，或者選擇承保部分加州FAIR計畫投保人的房屋。

加州州長紐森 （Gavin Newsom）表示，保險廳這項舉措對解決加州數十年來的保險危機非常重要。紐森發出聲明說：「氣候危機不斷加劇，但加州保險體系30年來沒有認真進行過改革。這項措施將強化我們的保險市場，同時提供居民所需的保險。」

基本上，這些選擇並非強制要求，因為加州於法不能強迫保險業者提供保單，但加州希望保險業者能遵循，因為如果不這麼做，保險業者將難以獲得他們長期努力遊說希望獲得的東西：使用災難模型。

保險廳3月公布了加州災難模型整體計畫的第一部分，而12日宣布的措施是這項計畫的第二部分。根據協議，如果計畫能按照萊拉承諾的在年底前生效，那保險業者就能在加州使用災難模型。