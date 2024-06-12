歷史拼圖／10號公路 數千年前人類和動物遷徙要道

圖為San Timoteo Canyon景觀。（加州州立公園官網）

在南加 內陸河濱縣（Riverside）最北端地區，有一條狹長的峽谷，稱為聖蒂莫特峽谷（San Timoteo Canyon）。這條峽谷在數千年的人類活動中，扮演很重要角色。後來隨著交通發展，這條峽谷交通被10號公路取代。

南加州 大部分地區被山脈環繞，這些山脈間的空隙，提供人類和動物遷徙路徑，聖伯納汀諾谷、聖蒂莫特峽谷、San Gorgonio Pass和科齊拉谷（Coachella Valley）都有相應的路線。根據土著傳統和考古證據顯示，聖蒂莫特峽谷路線已經使用數千年。因此，當西班牙人在19世紀初逐漸進入這片地區時，他們聽說這條峽谷並開始使用它，通過這條峽谷進入San Gorgonio Pass地區牧羊，也通過峽谷每年去沙頓低地（Salton Sink）採鹽的「鹽之旅」（Jornada para Sal）。

在土著印第安人遷徙到南加州的最初日子裡，聖蒂莫特峽谷扮演重要角色。摩門教殖民者在聖伯納汀諾的定居點，迅速成為當地貿易、旅行和商業活動的交通樞紐。許多沒有摩門教信仰的定居者，不願或不能住在城鎮裡。他們在周邊地區定居，聖蒂莫特峽谷擁有的豐富溪流，吸引許多希望靠近聖伯納汀諾生活的早期遷徙者。

到1870年代，這條峽谷在以鐵路為主要的交通方式中扮演關鍵角色。第一條橫貫大陸的鐵路，將北加 州與東部連接起來，但第二條橫貫大陸的鐵路，即南太平洋鐵路（Southern Pacific）橫穿加州的大部分地區，並經由南部路線通往東部。這條鐵路線的一部分是通過聖蒂莫特峽谷的。到1875年，鐵路已經在該地區全面運營。

在鐵路通過聖蒂莫特峽谷運營中，在峽谷鐵路沿線設立一個小型車站，稱為埃爾卡斯科（El Casco），就位於科爾登（Colton)標蒙（Beaumont）之間的中途點。它位於弗林克農場（Frink Ranch）附近，這是一個在峽谷歷史中具有重要意義的地點。

聖蒂莫特峽谷多年來仍保持著鄉村風貌。雖然這裡曾是主要的交通路線，但這條路線後來被10號公路取代，該公路採用更加靠東邊的路線，連接雷德蘭（Redlands）、尤卡帕（Yucaipa）、卡利梅薩（Calimesa)和標蒙。

10號公路的出現，對這條峽谷能夠較好保持原有風貌有幫助。如今人們沿著聖蒂莫特峽谷路行駛，仍能在發展中的地區中看到一些鄉村風景。如果你駕車經過這條路線，可以看到歷史悠久的埃爾卡斯科校舍（El Casco Schoolhouse），後來稱為聖蒂莫特峽谷校舍。自19世紀80年代以來它們一直矗立在那裡，多年來成為當地社區中心。