頻繁索賠房屋保險 遭棄保可能性高

保險專家表示，如果成本不大，自掏腰包修繕房屋不向保險公司要求理賠，可能降低被棄保的可能性。（取自Pexels）

鑑於加州 屋主的房屋保險 不獲續約和費率被調漲的情況愈來愈普遍，許多屋主不禁想問：從長遠的角度來看，自掏腰包修繕房屋不向保險公司要求理賠，是否有助於降低被棄保以及被調漲保費 的可能性？

專家表示，如果修繕成本不大，答案可能是肯定的。這是因為保險公司在決定是否續保或提高保費時，確實會考慮客戶先前要求理賠的次數和金額。

保險資訊研究院（Insurance Information Institute）策略傳播主任魯伊茲（Janet Ruiz）表示，客戶不太可能僅因為要求過一次理賠就被保險公司棄保，但如果有多次針對像水災損壞之類的小問題申請過多次理賠的話，會被保險公司視為沒有盡到維護房屋的責任。

不過，魯伊茲說，如果是一次性重大損壞，例如廚房發生火災或水管爆裂，屋主不需要害怕使用保險。她說：「保險是遭受重大損壞時使用的。」

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）指出，當索賠金額成為問題時，不同的保險公司有不同的門檻。例如，保險公司CSAA在其費率手冊中指出，如果投保人在過去五年內已五次要求理賠並都已獲得賠償，他們將不再提供續保。Allstate於2022年在向加州政府提交的一份文件中表示，如果投保人在五年內申請過兩次或以上的理賠，而且其中一次是在過去一年內申請的，他們將考慮不再與之續約。

魯伊茲建議，屋主應盡量不要索賠，除非修繕費用超過自付額。因此，屋主在選擇保單自付額時，應該選擇在房屋受損時他們實際有能力支付的金額。

聖他克魯茲縣保險經濟人卡西迪（Edan Cassidy）表示，儘管選擇自付額較高的保險計畫一直是屋主降低保費的策略，但鑑於近來保險公司取消保單和調高費率的趨勢，決定何時該申請理賠，已成為屋主更需要考慮的事。

卡西迪同意，有能力自付修理費的屋主，在現階段的環境下，最好不要輕易索賠。然而，不索賠並不能保證屋主就不會遭遇保單被取消或被調漲保費的情形。

在降低成本方面，魯伊茲鼓勵屋主詢問其保險經紀人有哪些折扣是他們符合資格使用的，以及他們可以採取其他哪些措施來降低保費。紀事報指出，包括Nationwide、Allstate和Farmers在內的許多保險公司，都會提供折扣給在一年內或超過一年房屋沒有任何損失的屋主。