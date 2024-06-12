日本甲蟲入侵 在美沒有天敵 構成嚴重威脅

州府正在密切關注入侵的外來物種日本甲蟲（Japanese Beetle)。(取自加州食品和農業廳網站)

加州 州府所在的沙加緬度縣上周宣布，在該地區發現了入侵性甲蟲，並構成「嚴重威脅」，呼籲民眾密切關注，並於發現時告知相關部門。

州府正在密切關注入侵的外來物種日本甲蟲（Japanese Beetle)。(取自加州食品和農業廳網站)

州府及縣府官員正在密切關注的是日本 甲蟲（Japanese Beetle)，並將其視為害蟲。縣府指出，日本甲蟲可能損壞超過300種觀賞、園藝、農業和本土植物，對加州農業、環境和民眾後院構成了嚴重威脅。

根據縣府公告，官員將設置和評估捕蟲器，進行視覺調查並進行治療，以消除沙加緬度地區的甲蟲。

儘管許多甲蟲看起來相似，但根據加州食品和農業廳的說法，日本甲蟲以其金屬綠色的胸部聞名，還有棕色的翅膀和白色的毛髮。成年的日本甲蟲通常呈橢圓形，長約半英寸，寬約四分之一英寸。

食品和農業廳在網站上表示，日本甲蟲不是美國的本土物種；像許多入侵物種一樣，在它們的原生棲息地之外，日本甲蟲在美國沒有天敵來平衡和穩定其族群。這些昆蟲被認為對加州的行業構成威脅，包括草坪、苗圃和特殊作物。

一般來說，日本甲蟲通過受感染的盆栽植物進入環境；甲蟲的卵和幼蟲生活在土壤中，可以很容易地被傳播。此外，牠們也可以從曾在日本甲蟲侵襲地區的飛機進入加州。

沙加緬度縣府要求民眾，發現日本甲蟲時要報告，包括致電加州食品和農業廳外來害蟲熱線，電話號碼為1-800-491-1899；可將害蟲的照片和發現位置，以電子郵件發送至[email protected]。縣府建議民眾密切關注甲蟲，特別是附近有玫瑰叢，因為玫瑰是這些昆蟲的「首選寄主」。