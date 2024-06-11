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加州槍枝管制法規 全美最嚴

編譯組／綜合報導
加州訂有嚴格的槍枝管制法規。(Pexels)
加州訂有嚴格的槍枝管制法規。(Pexels)

加州州長辦公室引述Gifford Law Center和Everytown for Gun Safety的評價，加州在全國槍枝安全法律強度排名第一，並擁有最低的槍枝死亡率和槍枝擁有率。

州長辦公室，隨著無謂的槍枝暴力繼續困擾全國，每天估計有120人死亡，而加州在過去30年中顯著減少了州內的槍枝暴力。

相比之下，德州佛羅里達州在槍枝法律強度排名分別為第31位和第24位，其槍枝死亡率是加州的1.5倍以上。 州長辦公室強調，加州的槍枝安全法律拯救了數千條生命；如果加州的槍枝死亡率與美國其他地區相同，加州在十年間將會多失去近19,000人。

槍枝安全倡導組織Everytown比較了全國各地的槍枝政策，對各州的槍枝法律強度進行評分，並與槍枝暴力的發生率進行比較。在採取行動通過槍枝安全法律的州，因槍枝暴力而死亡的人數較少。

Everytown關注50項與槍枝管制有關的法律，包括阻止對社會構成威脅的人獲得槍枝、限制公共場所的槍枝暴力、增加警察的問責制、保護公民權利，以及針對槍枝行業的不法分子；並以各州法律強度評比，加州排名第一，表示槍枝管制法律強度最高。

加州目前有九種不同的方式，提供民眾申請槍枝保護令，包括長期保護令及槍枝暴力限制令(gun-violence restraining orders，GVROs)。根據統計，2020至2023年間，限制個人獲取槍枝和其他武器的保護令總數增加20%，GVROs更增加118%。

加州重要槍枝安全法律包括：

1.突擊武器禁令：嚴格禁止突擊武器，包括持有、分發、銷售和製造。

2.紅旗法(Red Flag Law)：2016年頒布，允許執法部門、家庭成員、雇主、同事和學校員工對被懷疑對自己或他人構成威脅的人尋求限制令。如果法官批准，將暫時禁止該人持有槍枝。

3.私人訴訟權：全國首部法律，允許個人對製造、銷售、運輸或分發非法突擊武器和幽靈槍（ghost guns)的人提起訴訟，每把槍的賠償金至少為1萬美元。

4.等待期：所有槍枝購買設有10天的等待期。加州是九個設有等待期的州之一，也是最嚴格之一。

5.普遍背景調查：對所有槍枝購買和轉讓進行背景調查，包括私人轉讓和槍展上的銷售。全國僅14個州和哥倫比亞特區之一做此要求。

6.精神健康報告：防止嚴重精神疾病患者獲得槍枝，並要求立即報告強制住院和門診治療，以及監護人監護的情況。

7.年齡限制：購買手槍的最低年齡為21歲、長槍則為18歲。

加州訂有嚴格的槍枝管制法規。(Pexels)
加州訂有嚴格的槍枝管制法規。(Pexels)
槍枝管制法規前十強 資料來源：Everytown 編譯組／製表
槍枝管制法規前十強 資料來源：Everytown 編譯組／製表

加州 德州 佛羅里達州

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