上訴失敗 Uber須視司機為雇員

舊金山美國第九巡迴上訴法院11名法官組成的陪審團，10日維持下級法院一項判決，駁回Uber及其子公司Postmates重新挑戰AB 5加州零工法請求。（NBC新聞台畫面）

根據美國新聞與世界報導，舊金山美國第九巡迴上訴法院（9th U.S. Circuit Court of App eals）11名法官組成的陪審團，10日維持下級法院判決，駁回Uber及其子公司Postmates重新挑戰AB 5加州 零工法請求。該法要求租出車業者將司機視為員工，而非成本較低的獨立承包商。

下級法院裁決稱，Uber未能證明2020年元旦生效的AB 5法案，不公平的單獨針對基於應用程式App的運輸公司，而豁免其他行業。

Uber10日在一份聲明中表示，這項裁決不會改變公司與司機間關係，根據2020年交付選民公投的第22號（Prop 22）提案，司機仍被視為承包商。而加州另一起訴訟案正對第22號提案命運進行權衡，法院上個月聽取工會和四名司機論點，認為這項提案違憲。

加州總檢察長辦公室並未立即回應評論。第九巡迴上訴法院在裁決中表示，「有合理的理由將運輸和配送公司與其他公司區別對待。」

員工享有最低工資、加班費、費用報銷和其他獨立承包商未能享有的保障。Uber、Postmates和類似服務通常將其工人視為承包商以控制成本。

AB 5爭議之時，正值全國範圍內對州和聯邦法律及其他法規進行廣泛討論之際，這些法規恐要求更多公司將其工人視為員工。美國商業團體今年3月在聯邦法院對拜登 政府提起訴訟，稱拜登政府試圖讓公司更難以將某些工人視為獨立承包商而非員工。

研究表明，員工成本比獨立承包商高出30%。加州的AB 5法案，提高證明獨立承包商定義標準，要求公司證明不受其直接控制或參與其業務過程，且經營自己獨立業務者，才能作為獨立承包商。2019年12月，Uber及其兩名駕駛就加州法律提起訴訟，稱AB 5是「一項非理性且違憲法，是設計用來針對和扼殺按需經濟（on-demand economy）中的工人和公司。」

洛杉磯一名聯邦法官在早期階段曾駁回這起訴訟。去年第九巡迴上訴法院一個由三名法官組成的小組重啟該案件。然10日的裁決推翻Uber早些時候的勝利。