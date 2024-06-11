7州禁售人造肉 業者抗爭

史上第一塊人造肉2013年在記者會上公開煎烤，它的誕生耗資25萬歐元。（取自維基百科／上傳者為世界經濟論壇）

實驗室培養的人造肉2013年首度出現，聯邦政府直到2023年6月才正式開放人造肉進入市場，因為它們可以減少動物飼養與屠宰衍生的問題，還能成為動物蛋白質的替代來源。第一批獲准的就有兩家加州 新創，「Good Meat」與「Upside Foods」。

但是人造肉的春天最近變成秋天，因為佛州 與阿拉巴馬等七州正式禁止銷售人造肉，田納西州一度考慮禁止，連國會都有聲音想要禁止人造肉用於特定用途， 兩黨參眾議員都想禁止學校午餐使用人造肉。義大利 、法國也採取了類似措施。

Good Meat負責全球行銷的Tom Rossmeissl無奈地說，「我們都還沒開始，他們就把門關上了」。但是福斯新聞台（FOX）指出，業者並未死心，不只要證明人造肉的安全與優點，還要發動對抗禁令的法律、政治、促銷行動。

另一家加州公司Upside Foods則發動了「Change.org」的請願活動。整體來說，業界都希望證明，人造肉是經得起政府嚴格檢驗的，而且不會對傳統畜牧業構成威脅。Tom Rossmeissl說，美國在人造肉的研發上領先各國，半途而廢太可惜也太浪費了。

雖然部分傳統業者支持各州的禁令，但全國性的組織，如「National Cattlemen's Beef Association」與「Meat Institute」，並不支持全面禁止，因為部分大型業者也在開發自家的人造肉產品。

National Cattlemen's Beef Association的政府關係主任Sigrid Johannes就告訴福斯新聞，他們不支持全面禁止人造肉，他們也不怕在市場上與這些產品競爭。代表JBS、Tyson等大型肉品企業的Meat Institute還發信給阿拉巴馬的議員，「提點」他們肉品處理與跨州交易歸聯邦管，該州的禁令很可能違憲。

舊金山專門生產人造鮭魚肉的廠商Wildtype，多位創辦人一起飛到佛州與阿拉巴馬參與議會聽證，不過並沒有扭轉禁令。他們希望「有人」能夠出頭，在法庭上挑戰各州禁令。