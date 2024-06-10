州府職缺招聘 遠程混合工作多

加州政府正在招聘分析師、協調員及IT程序開發人員。(Pexels)

儘管州長紐森 已因預算 赤字而宣布裁撤1萬個待補的職位，但州府運作仍需要人力，目前正在招聘數個可遠距工作的職位，並以緊急服務辦公室及能源基礎設施安全辦公室為主。沙加緬度蜂報（Sacramento Bee）報導，州府工作以提供具競爭力的福利和加入全國最大的州公共養老金計畫（CalPERS）而聞名，但也有具體要求。

在CalCareers網站上，提供遠程或混合工作的最新州政府工作及相關資訊詳附表。

其中，「安全和應急服務經理」負責監督和帶領其他員工，確保應急響應和員工安全的程序標準。這個職位符合混合工作時間表，每周可遠程工作兩天，但可能需要額外的辦公室工作時間。

「合同和採購分析師」負責處理部門採購單位的技術和分析職責，支持信息技術和非信息技術的商品和服務。這個職位以遠程工作為主，每周可遠程工作五天，但申請人必須住在加州 ，以在需要時到沙加緬度辦公室報到。

「緊急服務協調員」負責處理與聯邦和州災難計畫相關的任務，包括支援聯邦機構協調分支和聯合現場辦公室，以及就災害援助資金和復原問題的計畫項目提供更新。這個職位每周可遠程工作兩天，但可能需要額外的辦公室工作時間。

「公用事業監管分析師V」 負責為野火提供專業主題知識，是一個以遠程為主的職位，但申請人必須住在加州，以在需要時到洛杉磯、舊金山或沙加緬度的辦公室報到。

「IT應用程序開發人員」通過處理應用程序設計和維護、供應商管理和與部門基於Azure的雲應用程序相關的任務，支持項目管理和應用程序開發，是一個以遠程為主的職位。

「高級政策顧問」將協助單位主任，就與電力基礎設施安全、電力公用事業和地下開挖安全相關的政策制定和建議提供一般部門信息。這是一個以遠程為主的職位，但申請人必須住在沙加緬度，以在需要時到辦公室。