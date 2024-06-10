吸引年輕選票 州憲法禁同婚條款 紐森擬刪除

紐森在舊金山為從州憲法中刪除第 8 號提案的措施助選。（取自臉書）

據「舊金山 紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，一項將刪除加州 憲法中禁止同性婚姻條款的提案，將在11月的選票中理所當然獲得通過，即使是共和黨人也沒有試圖阻止。

ACA 5被稱為「 結婚自由」（Freedom to Marry）倡議，其潛在的政治價值，可能在於讓那些對此次選舉感到失望的年輕加州人參與投票 。

在3月5日的加州初選中，35歲以下的選民中只有16%參加了投票。提高投票率將是幫助民主黨眾議員候選人在中谷（Central Valley）和南加州翻盤共和黨人所占據的四個席位的關鍵。

這項倡議的發起人、眾議員羅達倫（Evan Low）上周表示：「我希望這能夠成為推動選民在議題、候選人和總統問題上提高投票率的關鍵因素。」

一群民主黨高層人士上周在米慎區（Mission District）的政治聚會場所Manny's召開會議，在LGBTQ驕傲月期間向全州展示支持該倡議。與羅達倫一起參加活動的還有州長紐森（Gavin Newsom）、市長布里德（London Breed）、舊金山的州參議員威善高（Scott Wiener）和聖地牙哥的州參議員艾金斯（Toni Atkins），以及加州計劃生育聯盟（Planned Parenthood Affiliates of California）總裁兼首席執行長希克斯（Jodi Hicks）。

羅達倫和其他人希望這項活動能夠教育年輕的選民，因為他們可能會認為同性婚姻的權利是理所當然的。

2008年，52%的加州選民通過了禁止同性婚姻的第8號提案。儘管聯邦法院在五年後推翻了這一禁令，最高法院也在2015年宣布同性婚姻享有憲法權利，但8號提案的措辭仍然保留在州憲法中。

同性婚姻倡導者擔心，如果保守的聯邦最高法院（U.S. Supreme Court）決定重新審議這一問題，它可能會再次成為法律。

他們指出，最高法院大法官湯馬斯（Clarence Thomas）在2022年道布斯訴傑克遜婦女衛生組織案（Dobbs v. Jackson Women's Health Organization）的判決中置身事外，該判決推翻了憲法規定的墮胎權，湯馬斯在判決中認為，許多支持墮胎的法律基礎也應被重新審查。儘管一些共和黨人沒有參加投票，但立法機構一致同意將該倡議列入選票，以防未來法院採納湯馬斯的建議，使更多權利失效。(上個月，加州共和黨投票決定對該倡議保持中立）。

希克斯說：「如果說自從道布斯案判決以來我們學到了什麼，那就是基本權利，那些我們許多人如此珍視甚至認為理所當然的權利，在任何時候都有可能被剝奪。」

紐森在同性婚姻史上占有特殊地位：2004年，他擔任舊金山市長後的第一件大事就是允許舊金山向同性夫婦頒發結婚證。他說，他計劃為這項倡議開展競選活動，「將這一汙點從我們的憲法中剔除」，並表示「希望看到這項倡議得以完成」。