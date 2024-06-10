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防飲品被下藥 夜店須供藥物試劑7月上路

編譯胡立宗／綜合報導
加州酒精飲料管制局的警語。（加州酒精飲料管制局提供）
加州酒精飲料管制局的警語。（加州酒精飲料管制局提供）

加州Assembly Bill 1013修正案7月1日上路，屬於第48類營業執照的酒吧與夜店都須提供特定藥物的試劑，包括常見的FM2、GHB、K他命，只要顧客擔心酒品被下藥，就可向店家索取或購買試劑。

新法規定，2400多家業者必須自費購買試劑，然後免費或收費提供給客人，在擔心飲料被下藥時，可以先確定是否安全。提案議員Josh Lowenthal曾表示，試劑少量購買每個不到1元，大量購買更可壓低到25分。

加州酒精飲料管制局（California Department of Alcoholic Beverage Control）表示，7月1日後，店家除了必須準備試劑，還須在明顯處張貼公告，提醒客人可以索要試紙，以確定飲料中沒有俗稱roofies的迷姦藥。

管制局印發的標語提醒，「別被下藥了！飲料是否摻藥的試劑店內就有，細節可以問店員」。試劑的種類很多，而且可以有效檢測飲料內是否摻了FM2（氟硝西泮）、GHB液態搖頭丸或K他命。

管制局會對不符規定的業者開罰，從罰鍰到取消營業執照都有可能。少數賣酒的店家可以不受影響，例如運動酒吧、餐酒館或法式bistro，因為未成年人也可以進入，酒精飲料也必須搭配餐點供應。

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