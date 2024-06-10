我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

西雅圖-台灣直飛航班激增 加速台美旅遊

在美國擁屋成本有多高？不含房貸1年還要多繳1.8萬元

一分鐘看加州／加州成年人 近11%是旱鴨子

編譯組／綜合報導
加州成年人中，有10.9%不會游泳。(Pexels)
加州成年人中，有10.9%不會游泳。(Pexels)

夏天到了，正在戲水衝浪的消暑季節。但一項調查顯示，與太平洋海岸緊密相連、擁有超過3,000個湖泊和每29人就有一個泳池的加州，有10.9%的成年人不會游泳，也凸顯推展游泳教育計畫的重要性。

這項調查統計由Poolonomics進行，該組織成立於2017年，是一游泳池和熱水浴缸專家組成的團隊。Poolonomics向50個州、年齡在18歲以上的3,000名美國成年人提出了同一個問題：「你會游泳嗎？」再使用了依年齡和地理位置的方法，做出各州非泳者（nom-swimmiers）比率及排名。

紐澤西州位居「非泳者」名單榜首，8.6%的成年人不會游泳，僅是全國16.3%的一半。加州以10.9%排名第二，佛羅里達排名第三，比率為11.1%。

Poolonomics指出，這項調查結果的意義是， 美國有16.3%的成年人不會游泳（近六分之一），這表明有必要開展全面的游泳教育計畫，以降低全國溺水率；同時也凸顯了各州水上安全技能的巨大差距，需要進行本地化的干預措施，例如在非泳者比率較高的地區提供補貼的游泳課程或基礎設施改善。

儘管加州的游泳能力排名第二，但調查結果顯示，沿海州並未顯示出較高的游泳能力，這表明與水體的接近不一定是相關因素。需要進一步研究其他因素，如文化規範、教育機會和有關水上安全的公共政策。例如緬因州阿拉斯加州，擁有全國最長海岸線之一，卻有最高比率的非泳者。

調查數據也凸顯了18-24歲青年和55歲以上中高齡者之間的脆弱性，需要為這些人群量身制定游泳教育計畫，例如將游泳課程納入學校課程，並為老年人提供專門的計畫。

不會游泳比率前十低與前十高 資料來源：Poolonomics 編譯組／製表
不會游泳比率前十低與前十高 資料來源：Poolonomics 編譯組／製表

阿拉斯加州 緬因州

上一則

好市多販賣書籍 不再全年上架

下一則

自動收費車道 駕駛小心誤闖惹麻煩

延伸閱讀

在加州這些城市生活 想要存錢「全美最難」

在加州這些城市生活 想要存錢「全美最難」
法院發禁制令 要加大暫停罷工

法院發禁制令 要加大暫停罷工
川普被定重罪後 首度來洛籌款

川普被定重罪後 首度來洛籌款
華裔過半亞凱迪亞高中 逾百畢業生上名校

華裔過半亞凱迪亞高中 逾百畢業生上名校
旅遊／加州8天 盡覽名勝遊樂園

旅遊／加州8天 盡覽名勝遊樂園
洛州大設亞太裔學生成就計畫 縮小亞裔內部差距

洛州大設亞太裔學生成就計畫 縮小亞裔內部差距

熱門新聞

政府規定，夫妻一方單獨帶未成年人出境，需出示另一位監護人的同意書。(示意圖，記者邵敏／攝影)

華女帶子離美 沒獲爸爸同意 航班起飛4小時被迫返回

2024-06-04 22:04
南加豪華海景屋降價40萬元求售。（Sherry提供）

華人豪華海景房 一口氣降40萬求售

2024-06-07 14:49
騙子自稱是37歲的華人女子，事業有成，正在尋找真愛。（示意圖／取自Unsplash.com）

7旬男被華女詐騙 失畢生積蓄70多萬「我被她迷住了」

2024-06-05 21:05
購物結帳出現錯誤非常普遍，建議及時核對收據。（記者邵敏／攝影）

好市多消費刷卡竟被連刷17次 300元費用變成5000多

2024-06-02 20:38
政府規定，夫妻一方單獨帶未成年人出境，需出示另一位監護人的同意書。(示意圖，記者邵敏／攝影)

妻擅攜子離美夫報警 飛機起飛4小時後返航

2024-06-05 02:20
Google搜尋的熱門話題顯示加州2024年還會發振興款。（取自Google搜尋）

3500、1萬2000…政府將再發紓困支票？商業雜誌查證了

2024-06-05 12:07

超人氣

更多 >
湯姆克魯斯親生愛女不繼承演員棒？蘇蕊決定念這間大學

湯姆克魯斯親生愛女不繼承演員棒？蘇蕊決定念這間大學
90歲老兵餬口 每天走1哩去超市打工 女主播1天募得22萬送他

90歲老兵餬口 每天走1哩去超市打工 女主播1天募得22萬送他
以為撿便宜 華男買賣名牌鞋年入10萬 遭警抄家

以為撿便宜 華男買賣名牌鞋年入10萬 遭警抄家

中以混血諾亞：以為我會死 為活命得扮成阿拉伯女子

中以混血諾亞：以為我會死 為活命得扮成阿拉伯女子
加薩獲救人質以中混血女諾亞 探望癌末華裔母親

加薩獲救人質以中混血女諾亞 探望癌末華裔母親