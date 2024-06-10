一分鐘看加州／加州成年人 近11%是旱鴨子

加州成年人中，有10.9%不會游泳。(Pexels)

夏天到了，正在戲水衝浪的消暑季節。但一項調查顯示，與太平洋海岸緊密相連、擁有超過3,000個湖泊和每29人就有一個泳池的加州，有10.9%的成年人不會游泳，也凸顯推展游泳教育計畫的重要性。

這項調查統計由Poolonomics進行，該組織成立於2017年，是一游泳池和熱水浴缸專家組成的團隊。Poolonomics向50個州、年齡在18歲以上的3,000名美國成年人提出了同一個問題：「你會游泳嗎？」再使用了依年齡和地理位置的方法，做出各州非泳者（nom-swimmiers）比率及排名。

紐澤西州位居「非泳者」名單榜首，8.6%的成年人不會游泳，僅是全國16.3%的一半。加州以10.9%排名第二，佛羅里達排名第三，比率為11.1%。

Poolonomics指出，這項調查結果的意義是， 美國有16.3%的成年人不會游泳（近六分之一），這表明有必要開展全面的游泳教育計畫，以降低全國溺水率；同時也凸顯了各州水上安全技能的巨大差距，需要進行本地化的干預措施，例如在非泳者比率較高的地區提供補貼的游泳課程或基礎設施改善。

儘管加州的游泳能力排名第二，但調查結果顯示，沿海州並未顯示出較高的游泳能力，這表明與水體的接近不一定是相關因素。需要進一步研究其他因素，如文化規範、教育機會和有關水上安全的公共政策。例如緬因州 和阿拉斯加州 ，擁有全國最長海岸線之一，卻有最高比率的非泳者。