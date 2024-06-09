法院發禁制令 要加大暫停罷工

法院下令抗議加薩戰爭的加大雇員暫停罷工。圖為最先發起學生雇員罷工的聖他克魯茲加大5月20日的罷工情形。（美聯社）

鑑於加大（UC）即將舉行期末考，加州法院7日下令加大六所分校、數千名罷工 雇員暫時停止已為期數周的罷工行動。

美聯社報導，加州橙縣高等法院法官薛曼（Randall J. Sherman）7日引用了加大雇員工會United Auto Workers Local 4811與加大簽定的合約中禁止罷工的條款，對多所分校正在進行的罷工行動發出臨時緊急禁制令，表示加大即將舉行期末考，持續罷工將對學生造成無可逆轉的傷害。

由於加大兩度向加州公共就業關係委員會（California Public Employment Relations Board）要求禁止雇員罷工，均遭到委員會拒絕，加大於是在4日轉而對加大雇員工會提出訴訟。

這個工會代表了約4萬8000名在加大系統中擔任助教、輔導員、研究員、給分員的研究生以及其他學術研究人員。工會於5月20日從聖他克魯茲加大開始罷工，隨後擴大到戴維斯加大、洛杉磯加大 、爾灣加大、聖塔芭芭拉加大和聖地牙哥加大，罷工的訴求是要求加大不要對5月時參與親巴勒斯坦抗議活動的雇員給予紀律處分。

加大系統勞工 關係（Systemwide Labor Relations）副校長馬特拉（Melissa Matella）對法院發出禁制令表示感謝。她在聲明中表示，持續罷工將對學生課業造成影響，並可能妨礙重要研究計畫的進行。

面對法院發布禁制令，工會立即做出反擊，對其成員遭受的待遇提出抗議，指一些成員在呼籲結束加薩戰爭的示威活動中被警察逮捕或強行驅逐。

聖他克魯茲加大研究生暨工會領導人格羅斯（Rebecca Gross）7日表示，他們正在對進行民調，以了解他們希望後續如何進行。她說：「戰爭還未結束，臨時禁制令的頒布並不意味著我們的罷工已被裁定為非法。數十年來的勞工法規定，工會有權對嚴重不公的勞工措施進行罷工，法律是站在我們這一邊的。」

工會還指責加大違反勞動合約，並表示在向公共就業關係委員會提出的不公勞工措施投訴中，指出洛杉磯加大、爾灣加大和聖地牙哥加大的處理方式讓抗議活動演變成暴力活動，創造了不安全的工作環境。

加大官員7日也表示，他們將繼續努力說服公共就業關係委員會做出對他們有利的裁決，同時會繼續進行訴訟，尋求永久禁制令來結束罷工。