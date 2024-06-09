我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

再威脅要報復 川普：完全有權追查民主黨、復仇是合理的

新州6歲女童遭球拍碎片擊穿頭骨亡 牧師父曝死前2周才問詭異問題

2024十款新車 不到2.5萬元

編譯胡立宗／綜合報導
Mitsubishi Mirage ES被評每加侖可開39哩，但加速力道不優。（取自Mitsubishi網站）
Mitsubishi Mirage ES被評每加侖可開39哩，但加速力道不優。（取自Mitsubishi網站）

汽車網站「Cars.com」最近評比了市面上價格合理的新車，列出十款在2024年4月基本款低於2萬5000元的車種。價性比同時也考量自排下每加侖行駛里程，但不計入優惠、稅額與規費。

但報告建議，不論選擇那一種車，都要記得選擇負擔合理的保險方案。保費自2023 年就開始上漲，且沒有停歇的跡象，3月的保費指數就年增了2.6%，通常車價便宜、性能可靠的車輛，保費會比較低。

Cars.com選出的2024年平價車款為：

1. Mitsubishi Mirage ES：1萬8160元。每加侖可開39哩，不過加速力道不優，2024年款包括感應式雨刷、自動車燈。

2. Nissan Versa S：1萬9200元。它是一般轎車中安全度高，對駕駛又友善的車款，自動煞車、車道偏離與遠光輔助之外，2024年款還增加了藍芽與按鈕啟動的功能。

3. Kia Forte LX：2萬1145元。Kia的車相對可靠，Kia Forte LX是最便宜的一款，每加侖34哩，適合每天通勤，另外配有觸控式螢幕，Android Auto與Apple CarPlay。

4. Hyundai Venue SE：2萬1275元。這款車既像五門掀背，又像SUV，適合想開小型SUV的人，也有觸控式螢幕，Android Auto與Apple CarPlay。

5. Chevrolet Trax LS：2萬1495元。它是Chevrolet SUV中價格最親民的，但只有前驅款，一樣有觸控式螢幕，Android Auto與Apple CarPlay。

6. Kia Soul LX：2萬1565元。偏好別致車型的人應該會喜歡它，駕駛的安全功能都有，另外加了後座提醒，避免下車時忘記後座的東西。

7. Nissan Sentra S：2萬2320元。雖然是轎車，卻帶有點跑車感，每加侖34哩，不過加速稍差。

8. Nissan Kicks S：2萬2730元。Kicks S的經典前驅車款，看來與前幾代差別不大，但價格依然合理，安全功能包括自動煞停、後方警示、死角警示與遠光輔助。

9. Hyundai Elantra SE：2萬2775元。2024年款經過重新設計後的車內空間更大，除了一般的安全設計外，還有前方與側邊的防撞氣囊，另有後座安全帶提醒功能。

10. Toyota Corolla LE：2萬3145元。每加侖35哩，混合動力版更可達到每加侖50哩，除了車道偏離警示、方向盤輔助，還有交通號誌辨識功能。

保費 Nissan SUV

上一則

Google彙整這些字 各州常搞錯

下一則

洛縣警局前警官性侵4女 被判監禁40年

延伸閱讀

極端天氣致屋主保費負擔危機 少數族裔媒體研討

極端天氣致屋主保費負擔危機 少數族裔媒體研討
「1億人民幣天價保單」一次付清 這男嬰5歲起年領300萬

「1億人民幣天價保單」一次付清 這男嬰5歲起年領300萬
新州車險年度保費 全美第五高 消費者抱怨

新州車險年度保費 全美第五高 消費者抱怨
房屋險愈來愈貴 7招可降保費

房屋險愈來愈貴 7招可降保費
貨比三家善用7招 可降房屋險保費

貨比三家善用7招 可降房屋險保費
加州房屋保費前五名 洛城占三區

加州房屋保費前五名 洛城占三區

熱門新聞

政府規定，夫妻一方單獨帶未成年人出境，需出示另一位監護人的同意書。(示意圖，記者邵敏／攝影)

華女帶子離美 沒獲爸爸同意 航班起飛4小時被迫返回

2024-06-04 22:04
騙子自稱是37歲的華人女子，事業有成，正在尋找真愛。（示意圖／取自Unsplash.com）

7旬男被華女詐騙 失畢生積蓄70多萬「我被她迷住了」

2024-06-05 21:05
南加豪華海景屋降價40萬元求售。（Sherry提供）

華人豪華海景房 一口氣降40萬求售

2024-06-07 14:49
購物結帳出現錯誤非常普遍，建議及時核對收據。（記者邵敏／攝影）

好市多消費刷卡竟被連刷17次 300元費用變成5000多

2024-06-02 20:38
政府規定，夫妻一方單獨帶未成年人出境，需出示另一位監護人的同意書。(示意圖，記者邵敏／攝影)

妻擅攜子離美夫報警 飛機起飛4小時後返航

2024-06-05 02:20
Google搜尋的熱門話題顯示加州2024年還會發振興款。（取自Google搜尋）

3500、1萬2000…政府將再發紓困支票？商業雜誌查證了

2024-06-05 12:07

超人氣

更多 >
太激情?1對男女在工地廁所「撞破牆」被拍下 網友點評亮了

太激情?1對男女在工地廁所「撞破牆」被拍下 網友點評亮了
美最高法院大法官坦承接受招待 共和黨金主買單「50萬豪華旅遊」

美最高法院大法官坦承接受招待 共和黨金主買單「50萬豪華旅遊」
不只秦剛受害？前港澳辦主任張曉明傳也因傅曉田落馬

不只秦剛受害？前港澳辦主任張曉明傳也因傅曉田落馬
屢提台灣惹怒中國？ 黃仁勳離台前：只是感謝科技業夥伴支持

屢提台灣惹怒中國？ 黃仁勳離台前：只是感謝科技業夥伴支持
26歲中以混血女獲救 最大心願是見到生命垂危的華裔母親

26歲中以混血女獲救 最大心願是見到生命垂危的華裔母親