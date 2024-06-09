2024十款新車 不到2.5萬元

Mitsubishi Mirage ES被評每加侖可開39哩，但加速力道不優。（取自Mitsubishi網站）

汽車網站「Cars.com」最近評比了市面上價格合理的新車，列出十款在2024年4月基本款低於2萬5000元的車種。價性比同時也考量自排下每加侖行駛里程，但不計入優惠、稅額與規費。

但報告建議，不論選擇那一種車，都要記得選擇負擔合理的保險方案。保費 自2023 年就開始上漲，且沒有停歇的跡象，3月的保費指數就年增了2.6%，通常車價便宜、性能可靠的車輛，保費會比較低。

Cars.com選出的2024年平價車款為：

1. Mitsubishi Mirage ES：1萬8160元。每加侖可開39哩，不過加速力道不優，2024年款包括感應式雨刷、自動車燈。

2. Nissan Versa S：1萬9200元。它是一般轎車中安全度高，對駕駛又友善的車款，自動煞車、車道偏離與遠光輔助之外，2024年款還增加了藍芽與按鈕啟動的功能。

3. Kia Forte LX：2萬1145元。Kia的車相對可靠，Kia Forte LX是最便宜的一款，每加侖34哩，適合每天通勤，另外配有觸控式螢幕，Android Auto與Apple CarPlay。

4. Hyundai Venue SE：2萬1275元。這款車既像五門掀背，又像SUV ，適合想開小型SUV的人，也有觸控式螢幕，Android Auto與Apple CarPlay。

5. Chevrolet Trax LS：2萬1495元。它是Chevrolet SUV中價格最親民的，但只有前驅款，一樣有觸控式螢幕，Android Auto與Apple CarPlay。

6. Kia Soul LX：2萬1565元。偏好別致車型的人應該會喜歡它，駕駛的安全功能都有，另外加了後座提醒，避免下車時忘記後座的東西。

7. Nissan Sentra S：2萬2320元。雖然是轎車，卻帶有點跑車感，每加侖34哩，不過加速稍差。

8. Nissan Kicks S：2萬2730元。Kicks S的經典前驅車款，看來與前幾代差別不大，但價格依然合理，安全功能包括自動煞停、後方警示、死角警示與遠光輔助。

9. Hyundai Elantra SE：2萬2775元。2024年款經過重新設計後的車內空間更大，除了一般的安全設計外，還有前方與側邊的防撞氣囊，另有後座安全帶提醒功能。

10. Toyota Corolla LE：2萬3145元。每加侖35哩，混合動力版更可達到每加侖50哩，除了車道偏離警示、方向盤輔助，還有交通號誌辨識功能。