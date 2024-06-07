餐館禁收附加費惹怨 可望翻盤

多德(左)在農夫市場聽取農民的意見。 (多德議員官網)

禁止餐館徵收附加費的AB 478法案預定在7月1日生效。餐館業者強烈反對該法，並認為會促使許多餐廳關門。代表納巴的州參議員多德（Bill Dodd）6日提出一項緊急取代議案，如果能在短期內通過，餐廳還是可以徵收附加費，只要在菜單或餐館的某處明白告知即可。

舊金山 紀事報報導，AB 478法案引發很大的爭議，原本餐館並不在該法的限制範圍內。但州檢察長邦塔的辦公室4月30日證實，會把餐館業列為限制的行業之一，加州 的餐館業者為此憤恨難忍，紛紛向州議員投訴。

多德聽取商家、工會與餐館協會的意見後，與眾議會一些同僚商議，提出SB 1524議案。如果本案通過，餐廳可以收附加費，只要做得透明，也就是先讓消費者知道，就不會違法。

事實上大多數餐廳本來就已事先告知顧客，因此對餐館而言沒有太大的衝擊。對州民而言，有些人贊成AB 478，免得被餐廳多收費。也有些顧客反對AB 478法案，他們願意為自己喜歡的餐廳多付一點錢，讓東家和員工都多賺一點錢。

加州餐館協會資深副總裁蘇頓(Matthew Sutton)對SB 1524大力支持，指出該法會幫助餐館東家支付員工更多的薪資、提供更多的健保福利。同時消費者在外出進餐時，心裡很清楚要付多少的附加費，不會覺得上當受騙。

在眾議會中支持SB 1524的議員包括代表舊金山的威善高(Scott Wiener)、代表洛杉磯縣恩西諾市(Encino)的蓋博(Jesse Gabriel)等，他們認為餐飲業是經濟的一大支柱，而做生意必須獲利是鐵的事實。只要把收取的附加費明白告知消費者，就應該得到社會的支持。

目前的關卡是，SB 1524必須短期內通過參眾兩會，並得到紐森 州長的簽署。SB 1524被列為緊急議案(urgency measure)，如果通過，一經州長簽署立即生效。