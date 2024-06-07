我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

像吃紙板、鈉含量高... 13項冷凍食品「不值得買」

中國留學生被遣返 律師：執法缺透明 學生不知遣返原因

餐館禁收附加費惹怨 可望翻盤

編譯林思牧／綜合報導
多德(左)在農夫市場聽取農民的意見。 (多德議員官網)
多德(左)在農夫市場聽取農民的意見。 (多德議員官網)

禁止餐館徵收附加費的AB 478法案預定在7月1日生效。餐館業者強烈反對該法，並認為會促使許多餐廳關門。代表納巴的州參議員多德（Bill Dodd）6日提出一項緊急取代議案，如果能在短期內通過，餐廳還是可以徵收附加費，只要在菜單或餐館的某處明白告知即可。

舊金山紀事報報導，AB 478法案引發很大的爭議，原本餐館並不在該法的限制範圍內。但州檢察長邦塔的辦公室4月30日證實，會把餐館業列為限制的行業之一，加州的餐館業者為此憤恨難忍，紛紛向州議員投訴。

多德聽取商家、工會與餐館協會的意見後，與眾議會一些同僚商議，提出SB 1524議案。如果本案通過，餐廳可以收附加費，只要做得透明，也就是先讓消費者知道，就不會違法。

事實上大多數餐廳本來就已事先告知顧客，因此對餐館而言沒有太大的衝擊。對州民而言，有些人贊成AB 478，免得被餐廳多收費。也有些顧客反對AB 478法案，他們願意為自己喜歡的餐廳多付一點錢，讓東家和員工都多賺一點錢。

加州餐館協會資深副總裁蘇頓(Matthew Sutton)對SB 1524大力支持，指出該法會幫助餐館東家支付員工更多的薪資、提供更多的健保福利。同時消費者在外出進餐時，心裡很清楚要付多少的附加費，不會覺得上當受騙。

在眾議會中支持SB 1524的議員包括代表舊金山的威善高(Scott Wiener)、代表洛杉磯縣恩西諾市(Encino)的蓋博(Jesse Gabriel)等，他們認為餐飲業是經濟的一大支柱，而做生意必須獲利是鐵的事實。只要把收取的附加費明白告知消費者，就應該得到社會的支持。

目前的關卡是，SB 1524必須短期內通過參眾兩會，並得到紐森州長的簽署。SB 1524被列為緊急議案(urgency measure)，如果通過，一經州長簽署立即生效。

加州 舊金山 紐森

上一則

住宅區驚傳黑熊咬死人啃屍

下一則

翻新房屋 換車庫門回報率高達194%最划算

延伸閱讀

1/6新車「零排放」 加州中、重型車市 提前兩年達目標

1/6新車「零排放」 加州中、重型車市 提前兩年達目標
川普、賀錦麗選舉募款 接連造訪金山

川普、賀錦麗選舉募款 接連造訪金山
加州學區教學 導入AI協助日增

加州學區教學 導入AI協助日增
華裔州議員候選人李志威：反對預算削減白卡針灸

華裔州議員候選人李志威：反對預算削減白卡針灸
加州峰會聚焦管理 紐森：AI立法監管不放縱、不過度

加州峰會聚焦管理 紐森：AI立法監管不放縱、不過度
紐森擬簡化審查 保險公司最快7/1可調漲

紐森擬簡化審查 保險公司最快7/1可調漲

熱門新聞

政府規定，夫妻一方單獨帶未成年人出境，需出示另一位監護人的同意書。(示意圖，記者邵敏／攝影)

華女帶子離美 沒獲爸爸同意 航班起飛4小時被迫返回

2024-06-04 22:04
騙子自稱是37歲的華人女子，事業有成，正在尋找真愛。（示意圖／取自Unsplash.com）

7旬男被華女詐騙 失畢生積蓄70多萬「我被她迷住了」

2024-06-05 21:05
南加州白人男子搭訕亞裔女不成，當街殘忍暴打，被指控仇恨重罪。（Pexels）

拒絕白男搭訕 亞裔女慘遭當街辱罵+暴打 臉縫11針

2024-05-30 14:43
購物結帳出現錯誤非常普遍，建議及時核對收據。（記者邵敏／攝影）

好市多消費刷卡竟被連刷17次 300元費用變成5000多

2024-06-02 20:38
政府規定，夫妻一方單獨帶未成年人出境，需出示另一位監護人的同意書。(示意圖，記者邵敏／攝影)

妻擅攜子離美夫報警 飛機起飛4小時後返航

2024-06-05 02:20
Google搜尋的熱門話題顯示加州2024年還會發振興款。（取自Google搜尋）

3500、1萬2000…政府將再發紓困支票？商業雜誌查證了

2024-06-05 12:07

超人氣

更多 >
現金消費反而不划算？WSJ：越來越多商家收付現手續費

現金消費反而不划算？WSJ：越來越多商家收付現手續費
在行李箱綁飾帶更好辨認？機場員工揭會有反效果 恐讓行李趕不上航班

在行李箱綁飾帶更好辨認？機場員工揭會有反效果 恐讓行李趕不上航班
軍校台生畢業前夕 家人來美車禍陷困境

軍校台生畢業前夕 家人來美車禍陷困境
想防癌多吃蔬菜 特別是這種

想防癌多吃蔬菜 特別是這種
杭特拜登前女友兼嫂嫂作證：他教我吸古柯鹼 我悔不當初

杭特拜登前女友兼嫂嫂作證：他教我吸古柯鹼 我悔不當初