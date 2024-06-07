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中國留學生被遣返 律師：執法缺透明 學生不知遣返原因

速食業登假訃聞 自喻將慢性死亡

編譯胡立宗／綜合報導
舊金山一家甜點業者受訪時表示，工資新制讓他每年得多花47萬元。（取自FOX Business報導）
舊金山一家甜點業者受訪時表示，工資新制讓他每年得多花47萬元。（取自FOX Business報導）

2024年4月1日起，全美分店超過60間的速食業者，加州員工就得領20元的最低時薪。但對業者來說，人事成本早就讓他們吃不消，「加州工商聯盟」（California Business and Industrial Alliance）宣稱，自新法通過之後，已經減少了1萬個工作機會，其他職缺還會繼續被機器取代。

雖然麥當勞、Chipotle等業者調漲售價，但業者都心知肚明，「不可能有人願意花20元買個大麥克」。加州工商聯盟為了凸顯業者困境，6日特別買下全國性報刊USA Today加州版的廣告，以假訃聞的方式宣告加州的速食業將會慢性死亡。

廣告強調，多數業者不是調漲售價，就是解雇員工，部分店家乾脆關門。內容還包括Subway、Burger King、El Pollo Loco等業者的數據。工商聯盟會長 Tom Manzo告訴福斯新聞商業台（FOX Business），加州業者這些年都在忍受無情打壓，調薪的法案只不過又一次的補刀。

Tom Manzo表示，州長紐森簽署新法時，宣稱將能為工作人員爭取到更好的工作條件，但是企業不是政府，沒錢就能加稅，「這些官僚都活在幻想世界，滿心以為急遽調薪就能幫助員工，甚至企業」。

Tom Manzo說，就像不可能有人願意花20元買個Big Mac，時薪一下漲到20元根本行不通，為了符合新制，許多餐廳要不是減少每人工時，就是積極換用自動化設備，還有Southern California Pizza Co.等加盟商，直接宣布辭退加州的841名外送員。

福斯新聞商業台指出，速食業漲價甚至影響到整體的通貨膨脹幅度，因為LendingTree的最新調查發現，78%的消費者已經認為速食是「奢侈品」了。Tom Manzo也再度強調，速食業不再是學生打工的地方，而是職場新人磨練、學習工作紀律的第一份正式工作，貿然加薪導致的負面效應只會產生惡性循環。

加州 紐森 麥當勞

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