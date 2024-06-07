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剛關48店 Rubio's快餐聲請重整

編譯胡立宗／綜合報導
應該不在關閉名單上的洛縣威尼斯Rubio's餐廳。（取自Trip Advisor網站）
應該不在關閉名單上的洛縣威尼斯Rubio's餐廳。（取自Trip Advisor網站）

魯比歐燒烤（Rubio's Coastal Grill）日前剛關閉加州48家分店，接著又在德拉瓦州聲請依破產法第11章進行重整，預計75天內完成，但聲請也主張在這期間，希望分店能繼續營運，以確保員工都能領到薪水。

原名為Rubio's Fresh Mexican Grill的連鎖餐廳，在40年前由Ralph Rubio等人創設，但在2010年以9100萬元賣給私募公司Mill Road Capital，其後公司不但下市，還改名為Rubio's Coastal Grill。

雖然Rubio's一度擴張到在加州、亞利桑納、內華達共有200家分店，但在新東家接手後，四年前已經縮減到170家，現今關掉48家後雖然還有86家，但這已是四年內的第二次聲請破產了。

聲請書指出，Rubio's現有資產在1000萬元至1500萬元間，但負債達1億元至5億元，債權人可能高達2萬5000個。30個最大債主中，包括2800萬元無擔保債權的TREW Capital Management，以及加州稅務局、聖地牙哥瓦電、南加愛迪生與聖地牙哥縣稅務局。

Rubio's目前雇用洛杉磯的危機處理公關公司Sitrick and Co.負責對外發言，但他們不願透露關閉餐廳的名單。不過前員工倒是在Reddit上公開非正式名單，包括洛縣、橙縣的25家，聖地牙哥的13家，以及北加的10家。

Rubio's的重整長Nicholas Rubin在給聖地牙哥聯合論壇報的聲明重申，就算集團再努力，也擋不住經濟情勢的惡化，以及愈來愈大的債務壓力。但他強調，在法院監督下的買賣過程，應該能讓這家老牌餐廳繼續生存。照他的說法，債權人都願意提供資金協助重整，並維持期間的正常營運。

聖地牙哥 加州 破產

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